Relacionan ruinas precolombinas con Paquimé

Casas Grandes.- Sin descubrir todavía, desconocidas para el público, sin registro aún en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las llamadas localmente como Cuevas del Águila, esperan a que se les estudie, catalogue y se les apliquen urgentes medidas de conservación.

Enclavadas en el Valle de Jovales o Ejido Hernández, estas cuevas encierran uno de los mayores vestigios de la cultura de los conocidos como “nidos de águila” o casas en acantilado, que es otro de los nombres genéricos del estilo de las Cuarenta Casas, el asentamiento más representativo. En el sitio se encuentran cinco cuevas, cuatro de las cuales contienen edificaciones de adobe y tierra en diverso estado de conservación, así como enterramientos humanos, restos de alfarería y restos raquíticos también, de la industria de herramientas y armas de piedra, y al menos una pintura rupestre en la quinta de ellas.

El propio valle es en sí mismo una maravilla natural por la abundancia de las monumentales y pintorescas formaciones rocosas que se extienden en paralelo al río y al pie de la cordillera. Ahí donde confluyen el río de Jovales y el arroyo de la Hierbabuena, a once kilómetros del poblado de Jovales, se yergue un increíble arco de piedra, otra maravilla que flanquea la primera de la serie de las cinco cuevas conocidas en el lugar. El nombre de Jovales proviene del asentamiento inicial de grupos de mormones que en el siglo XIX poblaron las partes bajas del valle, al que ellos nombraron en inglés “Hop Valley” (el “valle del lúpulo”, porque había abundancia de esta enredadera silvestre). Hop Valley devino, con una deficiente pronunciación por los mexicanos, en Jovales.

Devastación de los vándalos por codicia

El recorrido inició en la primera cavidad, donde existe incompleta una pintura realizada en el paredón rocoso, con símbolos varios y una figura humana mutilada por vándalos, que blande en su mano derecha lo que parece ser una antorcha o una espada de vidrio volcánico.

En la visita del reportero, en 2016, don Andrés Martínez Escalante era el cuidador de las cuevas, ya que están dentro de un predio de su propiedad. Él se había estado encargando de ver que no fueran saqueadas estas ruinas, aunque le resultaba imposible estar ahí todo el tiempo; “porque la gente del pueblo viene, sobre todo en Semana Santa, de visita, y a veces traen amigos y parientes de fuera”.

“Y la gente no tiene cultura ni costumbre de conservar estas riquezas, pero es pura inconsciencia... ¡nomás fíjese todo lo que han logrado en Madera con las Cuarenta Casas, que es uno de los atractivos turísticos principales de ese municipio!”, exclamó, con manifiesta envidia porque no tienen algo así por acá.

Don Andrés dijo que nunca ha venido nadie del gobierno a visitar las cuevas, mucho menos a hacerse cargo de ellas. Sólo los lugareños conocen la existencia de esta maravilla histórica, y el daño que se ha infligido a las ruinas es mayúsculo. En la primera de las cuevas, llamada Cueva del Garabato, manos destructoras arrancaron a punta de pico la parte derecha del glifo pintado ahí hace muchos años con tintes blancos. “Mire usted, lo que queda del ‘mono’ es la cabeza y el brazo hacia arriba... mire cómo tiene en la mano una antorcha o una mecha de lumbre”.

En las “moctezumas”, los infames pozos de saqueo

A un lado de la Cueva del Garabato se alza el gran arco de piedra al que los nativos le calculan que tiene unos treinta metros de largo.

Las cuevas están en secuencia a lo largo del cantil, y hay un camino practicado en la roca que las comunica.

En la segunda cueva, donde quedan restos de habitaciones de tierra con las ventanas y puertas en forma de la “T” característica de la cultura de Paquimé y las Cuarenta Casas, don Andrés echó de menos una gran olla o tinaja que medía unos dos pies de alto por unos 3 de diámetro y que estaba semienterrada. La rompieron los visitantes para llevársela en pedacitos. “Es que buscan oro y joyas, pero lo que no saben es que todo esto, aunque no tiene oro, es una joya”, reclamó.

En la tercera de las cuevas, y en la cuarta, hay paredes y casitas completas sin techo, pero destacan más las que se encuentran derrumbadas. Los principales daños, según el cuidador, se hicieron en la década de los sesenta y setenta, que es de cuando datan los mayores “escarbaderos”. Aquí ya no hay ollas, ni platos, y si se localizan numerosas piezas de piedra labrada, es porque a la gente no les llaman el mínimo de atención, puesta su codicia en lo que consideran más valioso.

Los lugareños en general quisieran que hubiera aquí una intervención, con recursos y con estudios completos del área, por parte de las autoridades del INAH, para frenar el saqueo y la destrucción. “Para que no pase lo que ya pasó abajo en el valle, donde cada 500 metros había una moctezuma, y ya no queda ni una sola, porque les pagaban a 15 y 16 pesos por cada ollita, y a 18 pesos las de colores”. A Andrés Martínez le tocó pelear por el patrimonio: “A punta de plomazos, de aquí he corrido a los saqueadores que se agarraron escarbando por todo el río, con contarle que en mi ranchito había una moctezuma, y yo vi que esas gentes ya traían una caja llena de ollitas, y los corrí, pero ya no queda nada”. Para el lector, hay que aclarar que una “moctezuma” es, en esta región, un sitio arqueológico abundante de objetos, y es donde los saqueadores practican las excavaciones para encontrar las piezas que se terminan llevando.

CULTURA DE LAS CASA EN ACANTILADO

Madera, Chih.- La denominación Casas en Acantilado es un nombre genérico acuñado por los arqueólogos hacia los inicios del siglo XX para referirse a las viviendas de los nativos americanos que habitaron en cuevas o abrigos rocosos en lo alto de los acantilados. Las más famosas representaciones de este tipo de vivienda se encuentran en Norteamérica, en los cañones del suroeste en Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado y Chihuahua en México. En la sierra Madre Occidental, algunos de estos pueblos vivieron bajo la esfera de influencia de la cultura que se desprendía de la ciudad y zona de Paquimé (actual municipio de Casas Grandes, en el noroeste chihuahuense), alrededor del año 1200 de nuestra era.

Así lo explica el arqueólogo Eduardo Gamboa Carrera, del Centro INAH Chihuahua, quien es especialista en la materia y uno de los mayores conocedores de esta cultura en la actualidad. Gamboa es responsable de las investigaciones y de los proyectos derivados del estudio en Las Cuarenta Casas, que es el sitio más representativo: “Hasta el día de hoy, hemos realizado reconocimientos arqueológicos en la mayor parte de la Subprovincia de las Sierras y Cañadas del Norte -situadas al noroeste del estado de Chihuahua- abarcando en su mayoría la región del municipio de Madera”, informó el especialista.

En Madera y, como ya se vio arriba, en el vecino municipio de Casas Grandes, también en el Valle de Jovales (donde aún no se practican reconocimientos ni registros), así como en la zona del Caracol, en las márgenes del río Piedras Verdes, donde se encuentra la monumental Cueva de la Olla.

Y aunque con características un tanto diferentes, se han encontrado vestigios de este tipo en Urique y otros municipios serranos.

Cuarenta Casas, el prototipo

En Madera, destaca la ya mencionada Cuarenta Casas, que es el sitio más intervenido, con escalones para bajar al arroyo y subir al asentamiento, con protección, guardias, caseta y oficinas, así como con atención al público visitante. Eso es lo que quisieran los pobladores y los cuidadores del sitio de Jovales, por cierto. También en Madera, y aunque existen otros sitios descubiertos y que se están estudiando por los especialistas, sobresalen asimismo los sitios denominados Nido del Águila y Cueva del Mirador, ambos en las inmediaciones del río Huápoca.

Este lugar es un asentamiento prototípico de la provincia serrana que fue habitado por grupos de cazadores-recolectores, “basket-makers” (fabricantes de canastas) y agricultores de la cultura Casas Grandes. Se acuño el término de “cliffdwellers” para identificar su preferencia por habitar en las casas en cuevas sobre los acantilados. Los arqueólogos usan estos dos conceptos para interpretar la evolución cultural de estos grupos.

Estas edificaciones fueron construidas al interior de cuevas y abrigos formados en los acantilados de las barrancas, y que se cree funcionaron, además de asentamiento habitacional, como talleres. A estas ubicaciones en las alturas se les ha achacado también cierta importancia táctica como miradores con ventajas de tipo militar y protección contra ataques.

Las Cuarenta Casas es un sitio que fue declarado como Zona de Monumentos Arqueológicos en enero de 2002.

Una subárea de la Cultura Casas Grandes (Paquimé)

En los últimos 20 años de investigación se ha registrado más de 180 sitios de este tipo.

Este asentamiento corresponde al año 1200 D.C., que corresponde a la época de mayor influencia irradiada a partir de Paquimé hacia el suroeste de Casas Grandes. Su estructura se caracteriza por el emplazamiento de pequeños cuartos construidos con muros vaciados con tierra batida, techos de viguería y terrado. En algunos casos, estos asentamientos contienen hasta 40 habitaciones, plaza central, graneros, etc., formando “rancherías”, como los llamaron los frailes del siglo XVII.

Las sociedades que ahí habitaron formaron una subárea de la Cultura Casas Grandes en la región. En estos conjuntos habitacionales se pueden observar las clásicas puertas en forma de “T”, que es uno de los signos evidentes de la influencia de la arquitectura de Paquimé.

A diferencia de las Cuevas del Águila, de Jovales, donde en vista de su devastación no se recomiendan las visitas, en Las Cuarenta Casas sí se cuenta con infraestructura para recibir turismo. ¿Cómo llegar? De la ciudad de Chihuahua tome la carretera estatal núm. 16 que lo lleva a Cuauhtémoc y Madera, 300 km al noroeste. En Madera siga por la carretera pavimentada que lo conduce a La Mesa del Huracán, rumbo al norte. Aproximadamente a 40 km verá a mano izquierda la puerta del camino a Las Cuarenta Casas con la señalización correspondiente.