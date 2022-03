Reitera AMLO cobro de $2,500 para regularización de autos 'chocolate'

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este martes que el cobro por la regularización de los autos chocolate es de 2 mil 500 pesos, decreto que se anunció en el Diario Oficial de la Federación y que se aplica en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nayarit y recién agregados Sinaloa y Zacatecas.

“Si no hacemos cumplir nuestra palabra quedamos como demagogos, como mentirosos y eso no, de ninguna manera, los compromisos se cumplen, la regularización de autos ilegales ya empezó a reactivarse porque estaba muy burocratizado este proceso; yo ya me reuní con el secretario de Gobernación, con la secretaria de Seguridad; se habló con los gobernadores de estos estados y ya se está avanzando” dijo durante la conferencia mañanera.

Agregó que al reactivarse dicho proceso existe la posibilidad de dar a conocer los avances mediante un informe que presentarán en un mes; aseguró que ante la lentitud y solicitud del papeleo que hacían largo el trámite “daban ganas de no regularizar los vehículos”; aclaró que algunos estados habían aumentado dicha cuota por lo que en su pasada gira por los estados fronterizos vigilaron el proceso.

“Algunos estados del norte le habían agregado una especie de derecho aduanal que llegaba a ser hasta de 10 mil pesos y habíamos acordado que iban a ser 2 mil 500 pesos, entonces, la placa que se tiene que pagar en el estado, pero la placa creo que cuesta de mil a mil 500 pesos, entonces, en algunos casos ya estaban cobrando 12 mil o hasta 13 mil pesos, eso ya se atendió” aclaró López Obrador.

Recalcó que se mantiene comunicación con los 12 gobernadores involucrados para que los recursos de esta regularización sean utilizados para el mejoramiento de calles y en beneficio de los municipios donde radican los propietarios de dichos vehículos, tal como lo señaló desde el principio del decreto.