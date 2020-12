Regreso a clases, sólo en semáforo verde

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que la Secretaría de Educación Pública analiza el regreso a clases presenciales a principios de 2021, aquí en el estado las autoridades educativas definieron que esto no sucederá hasta que llegue al verde el semáforo epidemiológico. Ni siquiera una vez que se distribuya la vacuna entre la población, aseguró el secretario de Educación y Deporte, Carlos González, quien añadió que no será en el corto plazo la vuelta a las aulas. Añadió que Chihuahua alista una estrategia piloto de apertura de centros escolares en los principales municipios, pero no para la asistencia de clases regulares, sino para tareas de apoyo y seguimiento académico. Este programa no será forzoso, sino voluntario, agregó, afirmando que tanto padres como docentes podrán decidir si quieren ir, aunque en el caso de los segundos deberán tener una previa valoración de salud. El secretario señaló que los estados de Campeche y Chiapas llevan ya varias semanas en semáforo verde, no así el caso de Chihuahua que apenas avanzó al naranja después de más de un mes en color rojo debido al alto número de contagios de Covid-19. Sobre la eventual aplicación de la vacuna dijo, “no es un proceso como ir a la tienda y comprar un producto. Habría que esperar a que tenga resultados, dijo. Recuperación tardará dos ciclos Al hacer una valoración de la mitad del ciclo escolar, el secretario afirmó que las autoridades educativas dispusieron una evaluación inclusiva y empática, y puso como ejemplo que se ha mantenido abierto el sistema de inscripciones. Quienes por alguna a razón no inscribieron a sus hijos, aún podrían hacerlo a estas alturas, afirmó. Agregó que además, la calificación partirá del seis, y no será en dos semanas que con ciclos de remediación se recuperen los aprendizajes del actual período lectivo, sino que podría tardarse hasta dos años. “Estamos garantizando que no haya reprobados. Vamos a tener un sistema de evaluación que parta del seis en la calificación. ¿Pará qué?, lo que tenemos que hacer es no sumar crisis”, expresó. Evitar crisis de reprobación y deserción que no se sume a la de salud y a la económica que vivimos actualment