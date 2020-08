Regresan a trabajar los más vulnerables

El Diario de Chihuahua / Personal de seguridad afuera del Hospital Central habilitado para atender a pacientes Covid

“Laura” es médica vulnerable ante el Covid-19, sufre artritis reumatoide de 20 años de evolución y toma fármacos inmunosupresores para tratar su enfermedad; ha sido hospitalizada en ocasiones y, no obstante, fue llamada a presentarse a servicio a la brevedad, ante la determinación del secretario estatal de Salud.

A reserva de su identidad por temor a represalias, narra que ella y sus compañeros enfrentan procesos engorrosos para obtener el permiso de no retornar a labores, ante el temor de fallecer frente a este virus.

Fue el 14 de agosto pasado que el economista, a cargo de la Salud estatal, Eduardo Fernández Herrera, refirió que se aplicarían “disposiciones” para hacer que el mayor número de vulnerables retornaran, debido a la falta de personal. Pero esto, criticó la galena, es solamente para “acomodar los números rojos”.

De los 2 mil 160 profesionales de la salud en la entidad que se encontraban en resguardo debido a su vulnerabilidad ante el Covid-19, el 84% ya fue reincorporado a sus labores dentro de los centros de salud y hospitales, informó ayer Fernández Herrera, precisando que aquello se trató de un retorno “voluntario”.

“Entre el tiempo del llamado y el día de ayer (jueves 20), de los casi 3 mil trabajadores que teníamos en su casa vulnerables, sólo faltan de regresar 352”, manifestó el secretario estatal, agradeciendo al personal.

En disidencia, criticó la profesional de la salud, sí está presionando al personal vulnerable a que retorne: “Llevo días dando vueltas y vueltas para que no se me regrese a trabajar porque para mí es muy importante. Si se responsabilizaran ellos de mis gastos (de hospitalización o defunción) regreso, pero no, nos obligan a incapacidad o vacaciones para no regresar o piden sea voluntario para no responsabilizarse”.

Aquel día, que señaló Fernández Herrera se tomarían disposiciones, explicó que Salud estatal se amoldó a parámetros que cambiaron criterios de vulnerabilidad. Antes eran generalizados, al personal con enfermedades: obesidad, diabetes, hipertensión, y ahora pusieron límites a las propias comorbilidades.

Dichos cambios, de imposición de topes, criticó el médico general Arturo Trejo, se establecieron a causa de que el Gobierno busca ahorrar en el presupuesto devolviendo a los vulnerables, en vez de contratar a personal joven, con menores probabilidades de complicarse en el caso de verse contagiado con Covid-19.

“No hay ningún interés de mantener la salud del propio personal. Sigue habiendo incredulidad porque (el gobernador Javier Corral Jurado) puso a un economista en salud, y se comprobó que ese era el plan (ver por las finanzas), y ahí está la respuesta. Lo primero que hace (Fernández Herrera) es mandar traer a vulnerables. Un economista en Salud es antítesis, es ponerle precio a la vida de la gente”, indicó el galeno.

A su vez, Fernández Herrera agradeció la disposición de Sofía Calzadillas Lechuga, secretaria del Sindicato Único de los Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Sutichs), quien, se documentó, guardó silencio aun ante quejas de agremiados, de áreas varias: intendencia, laboratorio, lavandería, servicios generales y de enfermería, de los nosocomios De la Mujer, Civil Libertad y General.

En cifras

*2 mil 160 profesionales de la salud que se encontraban en resguardo

*84% ya regresó de manera ‘voluntaria’