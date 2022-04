Regresan a curules cinco diputados de Morena

Ciudad Juárez.— Cinco diputados locales de Morena que se ausentaron durante cinco días para promover la revocación de mandato regresaron a sus curules en el Congreso del Estado, pero no todos con buenas noticias.

“El sector que me tocó de mi distrito estuvo difícil porque muchos traen credencial de otros estados”, lamentó María Antonieta Pérez Reyes, quien representa el décimo distrito.

PUBLICIDAD

Ella regresó a sus actividades legislativas junto con sus compañeros de bancada Rosana Díaz Reyes, Adriana Terrazas Porras, Benjamín Carrera Chávez y Óscar Castrejón Rivas, quienes hicieron proselitismo a favor de este procedimiento a través de asambleas en los distritos en que fueron electos.

Ayer regresaron ellos, pero solicitaron licencia para separarse y hacer actividades similares hasta el 11 de abril los legisladores morenistas Leticia Ortega Máynez, Magdalena Rentería Pérez, así como Óscar Avitia Arellanes y Gustavo De la Rosa Hickerson.

En sustitución de los primeros cinco se quedaron sus suplentes.

Pérez Reyes dijo que visitó las colonias Aldabas, UrbiVilla, Las Almeras y Riberas del Bravo, todas en el suroriente y como parte del décimo distrito electoral local, pero se encontró con que muchos no podrán votar, además de casas vacías.

Incluso prevé, dijo, que no se alcance en todo el estado el 40 por ciento de la votación que se requiere para avalar la continuidad del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este 40 por ciento representa un millón 150 mil votos de chihuahuenses para que la consulta sea vinculante.

Señaló que, además, hay poca información y habrá “muy pocas casillas”.

“Los mexicanos no conocemos este instrumento democrático, no es como en USA, que cada tres años se somete a revocación o no del mandato al presidente”, argumentó.

“Ellos ponen en el mismo ejercicio la revocación (poder elegir a un candidato contendiente) o la ratificación dejando al presidente en turno tres años más. Pero creo que es bueno que se utilice esa herramienta”, afirmó la diputada.

En cambio, su compañera de bancada Adriana Terrazas afirmó: “mi distrito, el 6 local, es el más noble para Morena, fue el distrito que más votos le dio en la pasada elección. Pues hay ánimo por la gente afín a Morena de salir a votar”, aseguró.

Ayer, en sesión del Congreso del Estado, Luis Mario Baeza Cano tomó protesta como suplente de Óscar Avitia Arellanes; Lourdes Soledad Reta Vargas hizo lo mismo como suplente de Ortega Máynez, y Verónica Mayela Meléndez Escobedo, como suplente de Rentería Pérez.

Cabe mencionar, se informó, que en los próximos días habrá de rendir protesta de ley el diputado Román Alcántar Alvídrez, suplente de Gustavo De la Rosa Hickerson.