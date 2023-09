Registró agosto el mayor índice delictivo del año

Nuevo Casas Grandes.- El pasado mes de agosto quedó como el de mayor índice de delitos de lo que va del año, con un total de 32 carpetas judicializadas, mientras que el mes de abril fue el más bajo, con sólo 9 expedientes que llegaron hasta el Juzgado Penal para iniciar un proceso, confirmó Marco Antonio Palma Meléndez, juez de Control.

El encargado de la impartición de justicia señaló que estos trabajos han tenido un aumento desde el arribo del nuevo fiscal de la Zona Noroeste, Alejandro Vargas Salas, pues se contrataron 8 nuevos agentes del Ministerio Público.

De enero a abril de este año se habían judicializado 59 causas penales, en los otros 4 meses que van desde el arribo del nuevo equipo de la Fiscalía, de mayo al pasado agosto, se han judicializado 93 carpetas de investigación.

Mientras el pasado mes de agosto fue el mes que más causas fueron judicializadas dentro del período de la nueva dirección en la Fiscalía Noroeste, el mes de junio fue el segundo con más asuntos que llegaron hasta los tribunales, con 31 causas, mientras que en mayo hubo 14 y en julio quedaron sujetas a proceso 16 expedientes.

Cabe señalar que esos casos no reflejan el número real de delitos que se registran en la región, pues no todas las denuncias llegan hasta los tribunales ni quedan sujetas a proceso penal, ya que los casos que alcanzan un acuerdo reparatorio o que la víctima otorga el perdón, su carpeta se cierra y no llega al Juzgado Penal.

