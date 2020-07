Registra el estado más de 150 víctimas de trata de personas

El Diario

En la actual administración estatal se han registrado al menos 162 víctimas por trata de personas, el 84.5 por ciento son mujeres, las cuales están incluidas en 118 carpetas de investigación, según la cifra oficial presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Desde el mes de octubre de 2016 al 30 de junio de 2020, según los datos del Sesnsp la mayoría de las víctimas por trata de personas son mujeres con 137, un total de 30 fueron varones, mientras que en 5 casos no se especifica el sexo.

La mayoría de las carpetas de investigación por este delito se han abierto en el municipio de Juárez con 49, seguido de Chihuahua que lleva 44, Delicias 9 y Cuauhtémoc son 3, sin embargo los municipios de Bocoyna, Parral y Saucillo cuanta con 2 denuncias en cada localidad.

A estos se suman Carichí, Aquiles Serdán, Camargo, Chínipas y Belisario Domínguez, los cuales ya tienen al menos una investigación por el delito de trata de personas, mientras que en los primeros 6 meses de este año se han registrado un total de 14 víctimas de Trata de Personas, ocho menores de edad (7 mujeres y 1 hombre), tres mujer adulto y tres casos donde no se determina la identificación.

Sin embargo esta cifra podría ser el triple, había comentado Norma Ledezma de la organización Justicia por Nuestras Hijas, esto debido a que las víctimas por este delito y la misma sociedad, podrían estar cayendo en esta falta por el desconocimiento de las modalidades, por lo cual argumentó la necesidad de la difusión en toda la entidad.

“El delito de trata de personas no solo se presenta cuando la víctima esta en cautiverio, si no hasta en su propia casa y no se da cuenta, esto debido a que son conductas aprobadas por la misma sociedad, por lo cual se tiene que erradicar esta problemática a través de dar a conocer las modalidades de trata de personas”, dijo.

Las modalidades de Trata de Personas según la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece en su artículo 10 son:

En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente a las autoridades en el ámbito federal, estatal y municipal, al cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales suscritos por nuestro país, así como de las normas constitucionales y legales que les obligan a la protección de las personas ante este delito.

Particularmente, en la prevención, combate y sanción de este crimen y sus finalidades, la detección e identificación de casos, así como la asistencia, atención y protección a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos.

Lo anterior tras la conmemoración el Día Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto con la finalidad de concientizar a la población sobre la situación de las víctimas de la trata de seres humanos y para promocionar y proteger sus derechos.

Según el Trafficking in Persons Report 2020, del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, reporta que los países a los que clasifica como del hemisferio oeste, entre los que se encuentra México, que, en el año 2019, realizaron 1,386 investigaciones e identificaron a 12 mil 473 víctimas.

Son 17 los detenidos por trata de personas

Desde que inició la presente administración (4 de octubre de 2016) hasta el 9 de julio de 2020 se han detenido al menos a 17 involucrados en el delito de Trata de Personas, de los cuales seis son mujeres y once hombres, según información proporcionada por la unidad de transparencia en su oficio número FGE-4- C.5/1/2/166-2020 y de la propia Fiscalía General del Estado.

De los ahora detenidos se encuentran dos hombres de origen hondureños, quienes fueron detenidos el pasado 7 de septiembre de 2017 en la ciudad de Chihuahua, cuya modalidad de delito no fue especificada en el documento.

El caso más reciente de un extranjero es del venezolano Javier Jesús A. M. de 33 años de edad, quien fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de producción, almacenamiento y comercialización de material prohibido.

La detención se registró el pasado 28 de junio del presente año cuando Agentes de Investigación de la Unidad de Trata de la FEM Zona Norte detuvieron en flagrancia al inculpado en el momento que negociaba la venta dentro de un hotel ubicado en la Colonia Monumental en Ciudad Juárez.

Sin embargo los casos más recientes de personas detenidas por este delito se registraron en la capital del estado, el primero de estos se dio a conocer el 18 de mayo, el cual se trata de un caso denunciado en el año 2018, señala que por aproximadamente dos años los padres de la víctima, Juan David A. y Erika Gabriela N. V., la obligaron a vender dulces exigiéndole entre 200 y 300 pesos diarios y si no cumplía con la cantidad exacta la regañaban o la golpeaban.

El segundo fue le primero de julio cuando se logró la reaprehensión contra Cristina Guadalupe L. H. y su pareja Jesús Alejandro Z. R., actualmente vinculados a proceso penal por el delito de trata de personas con penalidad agravada, quienes explotaron en varias ocasiones a la hermana de la imputada de 14 años de edad, forzándola a sostener relaciones sexuales con desconocidos a cambio de cantidades de dinero que recibían ellos personalmente.

"La Pammy", última persona sentenciada por trata de personas; uno se les escapó

Son algunos casos de trata de personas que han lacerado a la sociedad chihuahuense, tal es el caso de Pamela Monzalvo Acosta, alias “Pammy” quien ya fue sentenciada por este delito, otro de ellos, el mas reciente, se trata de Juan Manuel Villalobos quien fue acusado de esta falta, sin embargo solo estará en la cárcel por feminicidio y violación agravada.

Fue el 18 de enero del presente año cuando Pamela Monzalvo fue condenada a diez años de prisión por el delito de trata de mujeres, después de que la Fiscalía Especializada de la Mujer demostró que “La Pammy” convenció a dos jovencitas de 17 y 24 años para tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.

La “Pammy” fue detenida el 29 de septiembre del 2018 en la ciudad de Parral, tras llevarse a cabo la investigación de desaparición de cuatro enfermeros en dicha localidad, ya que de estos dos tenían relación con ella.

En el pasado 21 de julio de 2020 un Tribunal de Enjuiciamiento en Chihuahua declaró por unanimidad a Juan Manuel Villalobos González, culpable de violación agravada y de homicidio agravado por razón de género de la niña Seiny Camila C. en la Ciudad de Chihuahua, por el cual purgará una condena de 115 años en prisión.

Sin embargo quedó absuelto de los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares, motivo por el cual la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) y la organización Justicia Para Nuestras Hijas, representantes jurídicos de la familia, presentarán una apelación por estar en desacuerdo con esta determinación.

Las investigaciones ministeriales en torno al caso, se iniciaron la noche del 24 de octubre de 2018 cuando el imputado se presentó ante el Ministerio Público para denunciar que dos hombres armados lo obligaron a secuestrar a la niña mientras trabajaba como chofer de Uber.

Al inicio de las indagatorias, el procesado presentó voluntariamente sus pertenencias personales y su vehículo como pruebas para dar con los presuntos responsables, pero al caer en contradicciones se descubrió que él era el responsable.

La niña Seiny Camila C. M. fue localizada sin vida la madrugada del 27 de octubre en un camino de terracería en el camino al poblado de San Diego de Alcalá.

Otro hecho por el delito de trata de personas ocurrió el 11 de enero de 2018, cuando en una acción conjunta agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron en Carichí a cuatro integrantes del Cártel de Sinaloa, después de un enfrentamiento que sostuvieron en las afueras de este municipio.

La autoridad inició una persecución, que culminó metros más adelante en las inmediaciones del Rancho San Isidro, lugar donde se capturó a cuatro hombres, asimismo se logró localizar a una mujer en el interior de un vehículo, quien estaba amordazada y esposada, aparentemente privada de la libertad, además de otras 12 mujeres, entre estas cinco menores quienes que fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su investigación.

Solo 37 víctimas han recibido apoyo de la CEAV

En los últimos tres años y medio se han denunciado más de 100 casos de trata de personas en la entidad, la mayoría de estos en ciudad Juárez y Chihuahua, sin embargo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAV) solo ha brindado apoyo a 37 víctimas, esto último según la unidad de transparencia de la Fiscalía General el Estado en su oficio número FGE- 4C.5/1/2/419-2020.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) por el delito de trata de personas, presenta que desde el primero de enero de 2017 al 30 de junio de 2020 se han abierto un total de 118 carpetas de investigación por el delito de trata de personas.