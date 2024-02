Reforma judicial de AMLO, ‘una barbaridad’

Chihuahua.- Para la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Myriam Hernández Acosta, es una “barbaridad y un despropósito que no debe permitirse” la propuesta de reforma al Poder Judicial Federal que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para elegir a jueces y magistrados de forma directa.

Algo así, asegura, atentaría contra el Poder Judicial y contra la democracia, pues abriría la puerta a que el crimen y otros intereses financien las designaciones de juzgadores, lo que afectaría sus resoluciones, al carecer de independencia.

A unas horas de rendir su segundo informe de trabajo, Acosta Hernández aborda, en entrevista para El Diario, los retos que tiene enfrente la justicia, como transitar a la era digital y combatir males que, acepta, persisten en las estructuras judiciales, como la corrupción y el nepotismo.

Asegura que le tocó llegar a la primera magistratura del Poder Judicial en un momento de convulsión, tanto por un maltrato del Ejecutivo de la pasada administración como por los intereses creados dentro del más alto tribunal estatal, pero ha logrado avanzar en estos 12 meses. “Y contrario a lo que se pueda pensar y a lo que muchas veces se dice, no tenemos una inestabilidad ni un desgobierno, eso no es cierto”, dice la magistrada.

--¿A un año de distancia de su último informe, cómo ve la problemática general del Poder Judicial? ¿Qué diferencias encuentra?

“Creo que hemos avanzado. Me tocó llegar en momento complejo, un momento de convulsión al interior, eso no nos permitió hacer mucho, primero había que estabilizar las cosas al interior y estabilizar la administración del Poder Judicial. También tenemos el tema presupuestal que, como se sabe, estaba colapsado de pies a cabeza en todo el Gobierno del Estado. Eso lo padecimos todos. Estabilizar esa parte era súper importante para poder pensar en avanzar.

“En estos momentos, creo que estamos otra vez en ese punto de partida cuando hemos podido regularizar plazas, lograr algunos ahorros importantes, ya esto le implica un beneficio al 45 por ciento de la población del Tribunal, de nuestros compañeros, por algunas cosas que estaban irregulares por muchas razones, nos dimos a la tarea de estabilizar. Y contrario a lo que se pueda pensar y a lo que muchas veces se dice, no tenemos una inestabilidad ni un desgobierno, eso no es cierto”.

--¿A su llegada, entonces, encontró al Poder Judicial convulso? ¿Hoy ya no es lo mismo?

“Claro, todos lo sabemos, todos sabemos cuáles fueron las condiciones. Si bien no golpeados entre nosotros, sí estaba maltratado el Poder Judicial desde el Ejecutivo. Castigado desde el Ejecutivo, porque teníamos una deuda, porque no teníamos presupuesto, no teníamos un margen de operación, y ahí tengo que reconocer muchísimo el esfuerzo de la gobernadora y del Congreso del Estado, que no nos ha escatimado en recursos ni en acompañamiento. Nos han respaldado, nos han dejado trabajar, no tenemos esas intromisiones que eran por todos sabido.

“Eso es un gran respiro, un alivio para nosotros, para poder hacer lo que nos toca. No tenemos esa contaminación política en el Tribunal, que sí había, eso también es evidente, eso lo sabemos todos”.

--¿Esa convulsión que encontró, sí le estaba afectando al Poder Judicial en su tarea sustancial, que es la de impartir justicia?

“Quizá no se puede decir que le afectara o que se percibiera en la primera instancia, que es la parte medular del Poder Judicial, es el primer contacto con la ciudadanía, pero es evidente que existe y puede llegar a perjudicar la operación del Tribunal. Cuando todos vamos jalando para distintos rumbos y no caminamos para donde mismo, paralizamos al ente. Paralizamos al elefante”.

--Hay una nebulosa enorme sobre la justicia, la federal y la estatal, que es la corrupción judicial, desde la primera hasta la última instancia, ¿cómo la mide en términos objetivos, cómo percibe ese problema que existe?

“Existe, como en todas las entidades y en todos los poderes y como existe en todos lados. Pero puedo decir que definitivamente son los menos y que estamos tratando de combatir incluso a esos pocos. Son muchos distritos judiciales, muchas ciudades, y a lo mejor en lo que le ponemos atención a uno se nos puede descarrilar otro, pero siempre estamos pendientes. Tenemos las unidades encargadas de vigilar y sancionar, siempre estamos atentos a que esas conductas no se toleren y se sancionen. Y esa tarea se hace. Quizá no se hace público o no se avanza al ritmo en que la sociedad quisiera o demanda, pero lo estamos haciendo. El ideal es que no pasara., pero estamos combatiéndola y tratamos de erradicarla”.

--¿Pero la incidencia es alta o es baja?

“No tenemos conocimiento de una alta incidencia, tenemos una baja incidencia, hasta este momento, probada y sancionada. No tenemos tantos casos como se dice, hay muchos casos que son mediáticos, pero no son reales o no son probables, ante eso no se puede actuar...”

--¿Y esos son producto de qué...?

“De muchos intereses, ajenos a nosotros. O de intereses con intención de golpear y perjudicar al Poder Judicial haciéndole señalamientos que no son correctos”.

--El asunto del nepotismo, también por eso hemos caracterizado o generalizado al Poder Judicial, es una realidad, ¿cuál es la situación actual?

“Se ha venido combatiendo en esta administración. Hemos cuidado eso de no contratar primos, parientes, hermanos, familiares. No podemos evitarlo del todo porque hay gente que ya tiene antigüedad aquí, que llegó mucho antes que nosotros y también está en su derecho de crecer al interior, pero también ahí está la Ley General de Responsabilidades Administrativas que nos señala qué personas no deben de trabajar, qué personas no deben contratarse, y cómo nos debemos de conducir. Sí estamos haciendo esfuerzos importantes, incluso algunos vienen de administraciones anteriores. La problemática está contenida, totalmente”.

--Es obligado el tema de la reforma que plantea a nivel de la justicia federal el presidente López Obrador. ¿Cómo vio la propuesta, qué le parece?

“Como magistrada, como funcionaria judicial de todos estos años, lo he dicho y sostenido: es una barbaridad, es un despropósito y no podemos permitir que suceda tal cosa. Es una barbaridad pensar que algo así pueda pasar y si esto llega a pasar y tenemos que entrar en defensa de los intereses, de la libertad, lo estaremos haciendo como nos corresponde”.

--¿Por qué no sería mejor que, por ejemplo, eligieran a jueces y magistrados por voto directo?

“Veamos lo que está pasando con cualquier candidatura, qué es lo primero que se dice... quién le tendría que patrocinar una campaña a cualquiera que quisiera un cargo judicial: un particular, un partido o, en el peor de los escenarios, el crimen organizado. A qué intereses atendería la persona que llegara a los cargos judiciales, dónde estaría su autonomía, dónde estaría el equilibrio para juzgar a todos por igual.

“Si no hay autonomía del Poder Judicial, no hay democracia eh. Se rompe el equilibrio, no hay República. No podría ser así porque se servirían intereses ajenos a la función. Claro que no, bajo ninguna circunstancia.

Eso acabaría con el Poder Judicial, que es lo que se pretende desde la más alta esfera, porque es el único equilibrio que le queda, es el único contrapeso que todavía le queda. Tenemos que defenderlo y debemos estar listos para cualquier embate, para cualquier ataque”.

--¿Qué otros retos se le presentan al Poder Judicial del Estado?

“Definitivamente el reto mayor es migrar como queremos y esperamos a la era digital, en la parte de la tecnología; ampliar el catálogo de servicios a la ciudadanía sin que tenga que venir ni estar batallando.

Por el lado humano, definitivamente es la mediación, es a lo que le apostamos, mediante los facilitadores públicos y los privados; la mediación y la conciliación deben ser la nueva manera de impartir justicia en el estado, porque nos pone a todos en un plano de iguales.

“La mediación nos permite resolver problemas mediante el diálogo entre particulares, sin tener que agobiar a los tribunales. Eso es fomentar la cultura de la paz.

“Nos falta cambiar el chip como en su momento se hizo con la reforma penal oral, con la reforma laboral, como se hará con la reforma civil y familiar, tenemos que empezar a cambiar este sistema, apostándole al diálogo”.

--Precisamente hay muchas quejas de juzgados saturados, que tienen casos rezagados, de reos sin sentencias, ¿cuál es el panorama de ese rezago?

“Creo que no hay un rezago, hay un crecimiento importante y un esfuerzo también muy importante por dar mejores resultados. En el informe daremos las cifras para mostrar que no hay rezago. Que a lo mejor no se percibe, pero el trabajo ahí está, tenemos gente muy comprometida que trabaja 24/7, que a veces no se nota, pero ahí está”.

--Con los magistrados recién electos, con las salas que todavía están vacantes, ¿qué tanto le afecta, cómo incide en la operatividad del Tribunal?

“No incide, la Ley Orgánica lo prevé, estamos organizados para trabajar así, a la falta de magistrados son los secretarios los que se encargan de administrar las salas en lo que se resuelve este tema, que es un tema jurídico ajeno a nosotros. Por otro lado, los magistrados nuevos ya están en funciones y sin problemas”.

--Con el resto de los que componen el pleno, ¿cuál es la relación con ellos? ¿Cómo son los grupos políticos internos?

“Hay total comunicación y apertura con absolutamente todos los magistrados y todos los grupos que puedan existir al interior. Que existen los grupos, claro, en todas partes, pero estamos todos en sintonía, todos hacia el mismo rumbo, y estamos conscientes de que si no estamos fuertes al interior, los embates vienen del exterior. No vamos a estar perdiendo el tiempo peleándonos entre nosotros”.

--De lo que es propiamente la labor jurisdiccional, de lo que más ha levantado expectativa es la parte de la reforma laboral, que pasó los juicios laborales al Poder Judicial, ¿cuál es el avance en esta materia?

“Vamos caminando, vamos con buen rumbo, no todo ha sido tan fácil, es complicado. Es la implementación de un sistema completamente nuevo para todos. Y viene además la implementación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, para complementar la complejidad de lo que viene este año. Ya la reforma laboral tendrá que avanzar y tendrá que anclarse por sí misma, porque no es el único reto que va a enfrentar el Poder Judicial”.

--Precisamente es lo que viene, ¿para qué año están obligados los poderes judiciales a implementar ese cambio en materia civil y familiar?

“Hay una vacatio de cuatro años, pero nosotros confiamos en que podemos estar arrancando en dos años. Esa es la meta que nos hemos propuesto. Para el 2025, 2026 ya estar hablando de una implementación completa. Ya estamos en eso, lo más complicado es el tema digital”.

--¿En términos generales qué implica la transformación del modelo de justicia civil y familiar?

“Es un cambio de paradigma, es un volver a empezar. Es una reconstrucción del sistema de justicia familiar y civil, que esperamos sea más amigable, más accesible a los más desprotegidos, porque el sistema familiar específicamente abarca a adultos mayores, niños, familias, mujeres, son sectores muy amplios de la población.

“Entonces, va a ser muy interesante ver los resultados que los jueces y operadores puedan dar en la implementación, en la que ya estamos, ya tenemos conversatorios y prácticas constantes, estamos incluso estamos generando algunas posibles iniciativas de reforma, que no va a ser sencillo porque es federal, pero que tenemos que empezar a participar en eso si queremos que la implementación sea exitosa”.

--¿O sea, reformar el sistema antes incluso de que cobre vigencia?

“Sí, ya se pueden detectar errores, lagunas, ya se pueden detectar áreas de oportunidad, y ya estamos en eso”.