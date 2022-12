Reestructura de deuda con Corral no rindió frutos

Chihuahua– Los dos procesos de reestructuración de la deuda pública que se realizaron durante la administración de Javier Corral Jurado no rindieron los frutos esperados, tal como el propio exgobernador lo reconoció en su momento, cuando el primer proceso realizado en 2018 por más de 20 mil 224 millones de pesos no generó los ahorros de 350 mdp mensuales, debido a que no se contrataron los seguros para mantener las tasas de interés.

Tras lo anterior, la administración corralista anunció una segunda reestructuración por 28 mil millones de pesos.

PUBLICIDAD

Al 31 de diciembre de 2021, la deuda pública de Chihuahua alcanzó los 52 mil 234 millones de pesos, en comparación con el 2020, que fue de 50 mil 909 millones de pesos. Esta deuda se compone de acuerdo a lo siguiente: Deuda pública directa de largo plazo por un saldo de 32 mil 750 millones de pesos, compuesta por 16 créditos que refinanciaron a créditos de administraciones anteriores en el 2019-2020. Con una sobretasa promedio ponderada del 0.67%. Cinco de los financiamientos cuentan con una garantía de pago oportuno que está contratado con la Banca de Desarrollo y los 16 financiamientos cuentan con un instrumento derivado de tipo SWAP o CAP, los cuales protegen de alzas en la tasa de interés.

Dentro del Presupuesto de Egresos presentado por el Estado para el ejercicio fiscal 2023, se proyecta destinar un total de 8 mil 688 millones 603 mil 448 pesos al pago de la deuda pública, con lo que se pretende reordenar las finanzas estatales para poder disponer de más recursos que pueden aplicarse en diversos rubros.

Fue el 27 de noviembre de 2018 cuando Corral reconoció que la reestructuración de la deuda estatal realizada en enero de ese año con el objetivo de pagar menos intereses no presentó los resultados esperados, por lo que ya se contemplaba otro movimiento, consistente en reestructurar toda la deuda estatal de 48 mil millones; en una primera etapa se cambiarían 28 mil millones de pesos de deudas en bancos.

El aumento en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), que es la base para determinar los intereses que cobran los bancos e instituciones financieras, se “comió” los ahorros que esperaba la administración de Javier Corral.

El informe de la deuda pública hecho por la Secretaría de Hacienda al 31 de diciembre de 2021 establece que en dicho año se realizaron financiamientos de corto plazo por 4 mil 049 millones de pesos en contraste del 2020 por un monto de 3 mil 51 millones de pesos, contratados de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera y los artículos 4to y 34 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua, para solventar necesidades de liquidez a corto plazo.

Refiere que en la deuda contingente por 253 millones contratada por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, por la cual el servicio de la deuda es pagado con ingresos propios del Organismo, el Estado sólo participa como Deudor Solidario. Además, existe una emisión bursátil por el Fideicomiso Carretero con un saldo en moneda nacional de 14 mil 827 millones de pesos en comparación con el 2020, el cual fue de 14 mil 322 millones pesos respaldados con cuotas de peaje.