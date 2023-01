Reeligen a Omar Armendáriz en Canaco

El empresario Omar Armendáriz Jurado fue reelecto por unanimidad para presidir la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua por el periodo, durante la Asamblea de Socios celebrada esta tarde.

Al dar su informe de actividades por el periodo que ha estado al frente del Consejo Directivo de la CANACO SERVYTUR, Omar Armendáriz dijo que gracias al trabajo de los integrantes del organismo, tanto socios como colaboradores y aliados, se ha logrado el crecimiento en tiempos tan complejos en materia económica como los que estamos viviendo.

Agradeció a quienes le precedieron en la responsabilidad, porque en la línea del tiempo “hemos sembrado las bases para el crecimiento de Chihuahua".

“Desde un principio lo dije, no venimos a encontrar hilo negro. No se trata de darle al socio cosas que no requiere, por el contrario se trata de representarlo, de fortalecerlo y de darle de una manera profesional la atención que se merece”, añadió.

Afirmó que esa es la razón por la que se hace especial énfasis en la profesionalización, porque “sabemos que gracias a eso podemos ofrecer a las micro, pequeñas y medianas empresas el mejor servicio, pero también a aquellos grandes corporativos que requieren ampliar su visión para seguir ofreciendo oportunidades de empleo y desarrollo”.