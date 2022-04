Reducen recursos a familias de víctimas de la violencia

Ciudad Juárez.— En una década, el presupuesto asignado por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen (Fanvi) se redujo de 100 millones de pesos a 10 mdp.

Esto implica que durante el 2022, el apoyo alimenticio se limita a un millón 814 mil 400 pesos mensuales distribuido en las 4 mil 536 familias registradas en el programa; es decir, cada una recibirá 400 mensuales, independientemente del número de integrantes, explicó ayer Beda Aracely Lyncet Mejorado, a cargo de los fideicomisos de la FGE.

El archivo periodístico indica que la convocatoria para el registro de víctimas fue publicada oficialmente miércoles 9 de marzo del 2011 en el Periódico Oficial del Estado. En ese entonces, el presupuesto anual destinado a este programa instrumentado por el entonces gobernador César Duarte fue de 100 millones de pesos, autorizados en su momento por el Congreso del Estado.

Declive inició con Corral

Fue en la pasada administración estatal, que encabezó Javier Corral, cuando empezó el declive económico para el Fanvi.

Para el año 2020, el presupuesto decayó a los 30 millones de pesos y para el 2021, cuando el Estado activó el Plan Emergente de Gobierno del Estado a causa de la pandemia por Covid, se redujo a los 10 mdp, por lo que el apoyo económico de 200 pesos mensuales no llegó en muchas ocasiones a las familias, que según sus propios testimonios recibieron hasta 500 pesos mensuales en otros años.

“Para el 2021, el recurso se limitó a 10 millones de pesos, lo que se ejercerá también este año”, explicó Lyncet Mejorado, quien confía en un incremento gradual del presupuesto para apoyar a las víctimas por parte de la Secretaría de Hacienda.

Dijo que para este 2022 optaron por aumentar al doble el monto mensual asignado, ya que las familias recibían únicamente 200 pesos para este apoyo alimenticio en tarjeta de despensa.

Precisó que el Fanvi, por ello, destinará para este año un millón 814 mil 400 pesos mensuales para las 4 mil 536 familias registradas en todo el estado; de ese total, mil 200 corresponden a Juárez.

“Se concluyó el contrato con la empresa Toka Internacional el pasado mes de diciembre, la última entrega fue en noviembre, que cubrió el último trimestre, y empezamos con una nueva empresa que es Sodexo. El apoyo económico será retroactivo al mes de enero, por lo que cada familia recibirá mil 600 pesos y se activará el recurso en las próximas semanas”, refirió.

Por ello, desde el pasado lunes realizan la entrega de monederos electrónicos o tarjetas de despensa que se pueden utilizar en cualquier tienda que cuente con terminal electrónica, dijo Jesús Daniel Jáquez, asesor del Fanvi, entrevistado en el Parque Central.

Crímenes impunes

El dolor por el asesinato de su esposo cometido en el 2012 persiste. El ingeniero en sistemas fue abatido dentro del auto, muy cerca de su casa, y diez años después la investigación carece de avances.

“No hubo justicia”, suelta la viuda. Aunado a la impunidad, la madre navega en el vaivén de la entrega de los recursos oficiales del Fanvi.

Entrevistada en el exterior del Parque Central, la madre abre sus brazos para recibir al menor de sus hijos. El niño, junto a su hermana, buscaba un café Internet para imprimir sus boletas escolares y corrieron a su lado al verla.

Con el documento en mano, la madre de familia acreditará que sus cuatro hijos son estudiantes en escuelas públicas y recibirá el monedero electrónico donde el Gobierno del Estado depositará un apoyo económico de 400 pesos mensuales, es decir, 100 pesos por estudiante para todo el mes y, en esta ocasión, retroactivo a enero del 2022.

Los menores son parte de los 6 mil 246 hijos de las víctimas del delito de homicidio doloso cometido en el estado de Chihuahua, que continúan estudiando al obtener una beca escolar del fideicomiso denominado Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.

Becas

“Ese apoyo alimenticio no ha sido constante. En la pasada administración a veces lo depositaban, a veces no. Lo que sí ha sido importante es la beca escolar, yo sola no hubiera podido darle universidad a mis tres hijos más grandes, y luego sigue el más chico”, dice Marlene Castro.

Y aunque la justicia es el gran pendiente para la mayoría de los huérfanos, madres, padres, abuelos y tíos, aseguran que el apoyo recibido para educación ha permitido que los menores se forjen un futuro al continuar sus estudios.

Familias registradas:

4 mil 536 en el estado

Mil 200 en Ciudad Juárez

Menores estudiando:

6 mil 246 en total

4 mil 050 nivel básico

Mil 374 nivel medio superior

822 nivel superior

190 universitarios graduados

Interesados en registrarse: (656) 658-1509 y (656) 629-3300, ext. 5642

En corto:

Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen

Objetivos:

• Reducir la deserción escolar, evitar el rezago educativo generando apoyo para aprobar las asignaturas y fomentar la continuidad de los estudiantes en el nivel educativo.

• Fortalecer los procesos de atención integral a las víctimas en el Estado de Chihuahua, favoreciendo la estabilización médica, psicológica y social, que permita a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como mayores de edad que se encuentren estudiando y/o con discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen, a sus familias y a su comunidad, reconstruir su tejido social y familiar.