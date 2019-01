Reduce IEE 3 mdp en gasolina y viáticos por recorte del Congreso

Chihuahua, Chih.- El Instituto Estatal Electoral (IEE) sesionó hoy de manera extraordinaria para ajustar su presupuesto, luego del recorte de 5 millones de pesos que le hizo el Congreso del Estado.

Con ello tuvo que bajar de 83 a 78 millones de gasto anual 2019, que tuvo un mayor impacto en el rubro de combustible, viáticos, recursos para reuniones y demás erogaciones integradas en el apartado de Servicios Materiales.

En ese concepto fue el principal ajuste con 3 millones de pesos, más otro millón aproximadamente en Servicios Personales, que sólo requirió no ocupar para este año el encargo de Comisionado de Radio y Televisión, cuyo salario está marcado en los 60 mil pesos mensuales.

Así lo informó el consejero presidente del IEE, Arturo Meraz, el cual consideró que el presupuesto es suficiente para salir adelante en este 2019, un año no electoral.

En el caso de los partidos políticos, su presupuesto no se ajusta porque está marcado con formulas constitucionales, explicó Meraz.

Los partidos mantendrán sus prerrogativas intactas por 146 millones.