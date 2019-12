Reducción en presupuesto afectará a campesinos

El recorte de 220 millones de pesos al campo en Chihuahua en el Presupuesto de Egresos de la Federación, provocará que los productores agrícolas con menos de 15 hectáreas de terreno no puedan completar sus metas de producción este año.

“Este año podremos ver una reducción en la producción, sobre todo de maíz y frijol, que no van a completar sus metas para este año”, adelantó el diputado federal Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agrícola en la cámara de diputados.

“Lo que pasó en el campo chihuahuense con este recorte no se resuelve ni con ‘Sembrando Vida’ ni con ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ ni con nada eso; se resuelve inyectando dinero a la producción”, agregó.

El legislador dijo que los sembradores de granos tendrán que acudir a préstamos en bancos para sacar adelante la producción, mientras que los pequeños agricultores y productores de cultivos como maíz y frijol resultarían los más afectados al no tener acceso a la banca ni apoyos gubernamentales.

“Nos hicieron migrar hacia fuentes financieras privadas, la parte de comercialización y fortalecimiento a la sanidad logramos mantenerlo, pero buena parte a través de fuentes financieras a las que los pequeños productores no tienen acceso”, comentó Rodríguez Gómez.

Dijo que los productores de granos mantienen la parte de la comercialización intacta, “pero hay muchos sectores que no producen granos o pequeños productores que no tienen manera de apoyarlos, no hay dinero para apoyarlos en la compra de semillas ni fertilizantes, entonces vamos a perjudicar a un sector muy importante de la producción”, señaló.

Aseguró que el próximo año los productores de autoconsumo y pequeños ganaderos a quienes se les podía apoyar con semilla o fertilizante no se les podrán apoyar, “sí habrá dificultades que pocos podremos solventar con créditos”, agregó.

El Presupuesto de Egresos impacta directamente a los programas orientados a la agricultura comercial, además de que los prioritarios dentro de la propuesta no aplican para el estado de Chihuahua, ya que se contemplan sólo para menos de cinco hectáreas, por lo que se requieren otros más acorde a la realidad de los productores chihuahuenses, dijo. (Pavel Juárez)