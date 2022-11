‘Recortes federales no son por revanchismo’

Ciudad Juárez.— El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, consideró que el recorte de 57 por ciento de los recursos proyectados para el Gobierno del Estado por la captación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) no se trata de un asunto de “revanchismo” político.

“Esa aparente disminución no es cierta, no hay que pensar que es una confrontación. Ese reparto tiene que ver con la recaudación del Gobierno federal y el recurso crece en otros rubros. Es una afirmación que no corresponde a la realidad”, comentó el funcionario.

La semana pasada el secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo, informó que el último envío de participaciones federales viene con 430 millones de pesos menos.

La discusión sobre si se trata o no de un recorte en los recursos que la Federación debería enviar a Chihuahua fue tomada por legisladores panistas.

“El recorte lo justifican con el subsidio a las gasolinas. Una cosa es la recaudación del IEPS y otra cosa es el subsidio al IEPS. Es un tema donde ya no le alcanza al Gobierno federal con el subsidio y agarran de las participaciones, lo que afecta en términos reales”, apuntó la diputada federal por Acción Nacional Rocío González Alonso.

El IEPS es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, entre otros bienes, principalmente.

En lo que respecta específicamente al IEPS, el Estado debería recibir alrededor de mil 340 millones de pesos; de éstos, 750 millones 087 mil 446 son por diésel y gasolina y 584 millones 015 mil 084 es por lo relacionado con la venta y distribución de alcohol, cerveza y tabaco.

Con el afán de mantener los precios del combustible estables y que no sufran un incremento, el Gobierno federal aplicó la política de subsidiar el IEPS por estos conceptos; el último que se aplica es de la semana del 15 al 21 de octubre, las cuotas serán de cero pesos para las gasolinas y el diésel, además se otorgará un estímulo adicional a importadores y refinadores de 0.57 pesos por litro de Magna, de 0.06 por litro de Premium y de 4.85 pesos por litro de diésel.

Fue en los últimos días de julio cuando Hacienda comenzó a reducir el estímulo para las cuotas IEPS, en vista de la baja en el precio del petróleo, y por ende de los precios de los combustibles.

El diésel es el único combustible que ha gozado del subsidio al 100 por ciento prácticamente todo el año.

Mil 340 mdp

Lo que debería recibir Chihuahua (por el IEPS)

De éstos:

750 millones 087 mil 446 por diésel y gasolina

584 millones 015 mil 084 por la venta y distribución de alcohol, cerveza y tabaco