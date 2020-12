Recortan prestación a viudas de estatales caídos

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua- Viudas de policías caídos se han visto afectadas por el recorte que les aplicaron en el pago del aguinaldo, ya que la prestación se les pagó conforme al sueldo de su pareja, pero dejando fuera la compensación, algo que no había ocurrido anteriormente. Indicaron que este año incluso las viudas a quienes no se les ha reconocido la compensación como parte del sueldo, recibieron menos que año pasado. “En noviembre de hace un año me pagaron 17 mil pesos y este año, además de que apenas me dieron la compensación, no la incluyeron en el sueldo y me llegaron 13 mil pesos en total”, indicó una de las afectadas.

La situación de las viudas de los policías caídos que buscan que les hagan válidos los pagos de los sueldos completos a los que tienen derecho ha sido complicada, ya que se han encontrado con excesiva burocracia.

Desde febrero de este año, un grupo de viudas de agentes han tenido que realizar varios trámites, para que se les hiciera válido el pago, así como un retroactivo sobre el sueldo de los oficiales caídos en acción en septiembre del 2018.

En el transcurso del año el grupo de cinco viudas de los agentes estatales que han caído en su deber acudió a reuniones con personal de la Fiscalía, pero la respuesta que se les dio es que debían acudir a las instalaciones del C4, para tramitar un oficio, de ahí a Pensiones Civiles. Esto lo debieron hacer varias veces.

Pero ahora el problema que tienen es que no recibieron lo que esperaban de aguinaldo, ya que a diferencia de otros años, cuando aún vivían sus parejas, no les fue incluida la compensación, la cual alegan que es parte de lo que percibían sus esposos. Expusieron que han sabido de varios empleados estatales en activo que están en la misma situación.