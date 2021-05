Recorre Graciela 40 municipios en 28 días

Cortesía / La abanderada del PRI durante un evento

Chihuahua– A 28 días de haber iniciado la campaña electoral para la gubernatura de la entidad, Graciela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura, ha visitado 40 municipios, donde se ha reunido con líderes empresariales, religiosos y productores del campo.

En las reuniones la candidata al Gobierno de Chihuahua propuso la creación del Instituto Chihuahuense del Agua, el Fondo Metropolitano para Ciudad Juárez, la construcción de más hospitales y espacios deportivos, ha dejado claras sus propuestas relacionadas con la defensa del agua de las presas, así como mejoras a los sistemas educativo y de salud, además de reforzar apoyos diversos para niños, adolescentes, adultos mayores y grupos vulnerables.

Los dirigentes de organizaciones sociales, civiles y religiosas, así como empresarios y constructores, le manifestaron a Ortiz su adhesión al proyecto gubernamental y se comprometieron a difundirlo entre sus agremiados debido a que se trata de propuestas serias que en los recientes años han quedado en el olvido. (Orlando Chávez)

En las intervenciones, la aspirante del PRI a la gubernatura expuso que Chihuahua es un estado que tiene con escasa obra social, carreteras, deportivas e infraestructura hospitalaria y educativa; por ello ha insistido en que hay que retomar estos proyectos y solucionar las necesidades más sentidas de la población.

“En todos los municipios donde he estado, la queja es la misma: no hay presencia de las autoridades del Gobierno. Hemos sido testigos de cómo es que los sectores productivos son ignorados. Nuestro estado tiene un potencial natural, industrial y turístico que no ha sido explotado y aprovechado para beneficio de todos”, citó Graciela Ortiz.

