Reconocen al estado por lucha contra violencia

Chihuahua, Chih.- Andrea Medina Rosas, abogada feminista, defensora de los de los derechos humanos, y quien formó parte del grupo jurídico del caso “González y otras vs. México”, mejor conocido como el “Campo Algodonero”; refirió que el estado de Chihuahua es una de las entidades federativas que ha reconocido la violencia que existe contra las mujeres y que ha trabajado para exigir el acceso a la justicia.

“Chihuahua es una entidad federativa que se reconoce a nacional e internacionalmente por las denuncias que se realizan de la violencia que existe contra las mujeres y esto no quiere decir que sea la entidad con mayor prevalencia o incidencia de violencia pero sí, es una entidad en donde la sociedad civil se ha organizado para exigir”, refirió la activista quien además es impulsora de la Alerta de Género en el estado.

En ese mismo sentido, la defensora de los derechos humanos dijo que desde hace varios años atrás, diversas organizaciones se han unido para exigir que se tengan tribunales especializados sobre violencia de género.

“Considero que no hay que tomar los datos de violencia como una vergüenza sino como algo para realmente actuar y de hecho, es así como se ha logrado un avance en este estado; principalmente por cómo la sociedad civil y las defensoras han sostenido su exigencia a lo largo de varias administraciones y a lo largo de 30 años, hemos logramos ver y nombrar la violencia y bueno, ese es el primer paso para transformar esa realidad a una realidad de igualdad de paz y de bienestar”.

Al cuestionarle a Andrea que mensaje le emitiría a las mujeres en general; ella refirió que es muy importante que se sientan orgullosas de lo que se ha logrado y de lo que se ha hecho.

“A las mujeres en particular me gustaría decirles que sientan alegría para poder remontar la violencia que hemos sufrido ya que cada hostigamiento que hemos sufrido en diferentes partes, es decir, en la escuela, en la calle, en el trabajo o en cualquier sitio; podamos pensar que ahora lo podemos nombrar, antes no tenía nombre y al nombrarlo lo podemos transformar, le podemos poner un límite, lo podemos denunciar”, externó esta mujer.

Así mismo, dijo que es fundamental no actuar solas; pedir ayuda a otras colegas y hacerlo desde la colectividad.

Andrea, fue integrante del grupo jurídico en el Caso González y otras vs. México el cual trajo como resultado la legislación en derechos de las mujeres en el país con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la creación de instancias para orientar a mujeres en casos de violencia con perspectiva de género.

También fue seleccionada para encabezar la iniciativa de la ONU contra feminicidios en Chihuahua en el año 2019 como una de las integrantes del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil.

Por otro lado ha participado en conferencias y talleres para visibilizar los avances en materia de igualdad social y erradicación de la violencia contra las mujeres.