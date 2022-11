Reconoce Corral interrogatorios en Casa de Gobierno

Chihuahua.– El exgobernador Javier Corral confirmó que hubo muchos interrogatorios y testimonios en la Casa de Gobierno, localizada sobre la avenida Zarco; sin embargo, negó categóricamente casos de tortura por parte del exfiscal Francisco González.

El exgobernador Javier Corral señaló que se encuentra dispuesto a dar la cara en caso de ser citado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para emitir su declaración en la investigación que se sigue por presuntos casos de tortura a personajes políticos durante su administración, como parte de la operación Justicia para Chihuahua, y negó haber presenciado algún interrogatorio o tener acceso a carpetas de investigación.

“Estamos absolutamente dispuestos a enfrentar cualquier cosa y nosotros vamos a dar la cara. Yo aquí estoy, aquí he estado y aquí estaré”, afirmó y añadió que si bien aún no se ha podido reunir con el exfiscal general Augusto Peniche, detalló que se mantienen en comunicación muchas personas que pudieran estar involucradas en dicho asunto. Con ello adelantó que se reunirán con el fin de trazar una estrategia no solamente jurídica, sino social y política, pues dijo que sólo se trata de una venganza política.

Ante los varios testimonios de víctimas de interrogatorios en los que se acusa una tortura psicológica que eran realizados en la Casa de Gobierno, ubicada en la avenida Zarco, Corral confirmó que se realizaron decenas de interrogatorios, pero negó que hubiera en ellos tortura psicológica.

“Lo que se niega y lo que evidentemente nosotros rechazaremos categóricamente es que el Ministerio Público y todo ese grupo de fiscales, de peritos, de analistas, de policías, hayan llevado a cabo procesos de tortura psicológica. Interrogatorios se llevaron muchísimos, a muchísimos procesados, testigos protegidos. Por supuesto que se hicieron declaraciones ante ministerios públicos, pero no sólo a ministerios públicos. Hay que recordar que estos testigos con identidad reservada que ahora se dicen víctimas de tortura psicológica brindaron declaraciones ante jueces en procedimientos de audiencia pública de juicio oral”, destacó.

El exgobernador negó que hubiera presenciado algún interrogatorio y señaló que incluso no tuvo acceso a las carpetas de investigación de los casos. Sin embargo, dijo que defenderá la inocencia del exfiscal, pues consideró que se trata de una revancha política.

Pide procesar a testigos protegidos

Asimismo, Corral señaló que quienes acusan tortura psicológica deberían ser procesados penalmente como coautores por retractarse de sus declaraciones, al calificarlos como coautores de los casos de corrupción de la gestión duartista.

“Todos los que participaron con el gobernador (Duarte), instrumentando el desvío de los recursos públicos, seis años después de brindar testimonios que fueron importantes para llegar a la ruta del dinero y demostrar dónde estaba el dinero, y cómo apareció en el patrimonio del exgobernador Duarte. Seis años después se dicen torturados psicológicamente, porque fueron convencidos para ello y se les ha ofrecido protección. Tan es así que se les ha ofrecido criterio de oportunidad para retractarse, violando también la ley. Porque hay que recordar que cuando un testigo protegido se retracta de sus declaraciones, o incumple el acuerdo firmado con la autoridad, pues tiene que ser procesado en la calidad original que tenía de imputado”, señaló.

Dijo que actualmente dejará de lado la participación política en algún partido y estará dedicado en la defensa de Francisco González Arredondo y la denuncia pública del caso.

Señaló que se reunirá con exfiscal general Augusto Peniche, al igual que otras personas que pudieran ser detenidas, para trazar una estrategia legal, social y política