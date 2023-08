Recogerá Estado basura de Nuevo Casas Grandes

Nuevo Casas Grandes.- “Ante la incapacidad del Municipio” los regidores harán valer el artículo 115 constitucional para autorizar al Gobierno del Estado hacerse cargo del servicio de recolección de basura, atendiendo que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ya tiene listos 10 camiones para que entren a operar en Nuevo Casas Grandes.

En una medida histórica que no tiene precedente en Nuevo Casas Grandes y posiblemente en todo el estado, con una presidenta aún en funciones y su departamento de Servicio Público vigente, la alta esfera de Chihuahua entrará al quite para regularizar un servicio que no ha podido ser controlado en casi un año que tiene el Gobierno municipal a cargo.

Además, sobre el Gobierno municipal pesa el fraude que cometió al comprar camiones chatarra que estaban embargados en la ciudad de Chihuahua, quedando pendiente un pago de más de 4 millones de pesos por las unidades que finalmente tuvo que recoger la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que hasta el momento Presidencia haya hecho algo por recuperar el dinero que supuestamente entregó a una particular por esos vehículos.

Aprovechan la oportunidad

La inconstancia en el servicio de recolección, pese a que elementos del Departamento de Bomberos, policías, agentes de Tránsito y hasta oficinistas municipales han sido obligados a recoger basura, provocó además un fenómeno que nunca se había visto: la aparición de “microempresas” que hallaron en la falla del Gobierno un nicho de trabajo, cobrando por recoger desechos en los sectores que la Presidencia mantiene descuidados por espacio de dos semanas a un mes.

“Nosotros, al ver el problema que cada vez se está agravando y que era tanta la incapacidad del Municipio, nos dimos a la tarea de gestionar ante las diferentes instancias competentes, a fin de buscar la manera de solucionar el problema, y aprovechamos que la relación entre la alcaldesa y el Estado está rota para intervenir como grupo edilicio y solicitar la ayuda de la gobernadora con muy buena respuesta”, indicó el regidor de Deportes, René Arroyos Villalobos.

De primera instancia, señaló el regidor que están respetando la autonomía del Municipio, pero a la vez solicitan a Gobierno del Estado su apoyo para que sean ellos quienes auxilien a Nuevo Casas Grandes en la recolección de la basura, que genera un volumen de 65 toneladas diarias.

Los mismos regidores, integrando la Comisión de Servicios Públicos, habían entregado un oficio a la gobernadora María Eugenia Campos Galván durante su visita a Nuevo Casas Grandes la semana pasada, solicitando su apoyo en el problema de la recolección de basura.

Previo a la entrega de ese oficio, la propia Maru Campos en su intervención al micrófono aprovechó una pausa para lanzar un mensaje: “quiero decirle a Nuevo Casas Grandes que no están solos y vamos a jalarle las riendas a la alcaldesa (Cynthia Marina Ceballos Delgado), para que resuelva el problema de la basura y los animales callejeros”.

