Reclaman políticos del estado bloqueo de UIF

Archivo / Agencia Reforma Especial

Ciudad de México— El congelamiento de cuentas bancarias que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a participantes de protestas en Chihuahua no es coincidencia, sino una persecución política, reclamaron Eliseo Compeán, alcalde de Delicias, y el exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza.

A un par de horas de la determinación oficial, los políticos coincidieron en que la alerta primero les llegó por parte de seis agricultores, los cuales protestaron por el problema de agua en la entidad, y a quienes también les congelaron sus cuentas, entre ellos el líder Salvador Alcántar.

El exgobernador Reyes Baeza (2004-2010) expresó a Reforma que analizará si tomará medidas legales contra la determinación de la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Habré de analizar el aspecto, más allá de interpretaciones de orden político e implicaciones políticas, que las tiene y muchas, habré de analizar la parte jurídica", dijo.

Consideró sorpresivo que seis días después de protestar el pasado 8 de septiembre a orillas de la Presa La Boquilla, ya no tenga acceso a sus cuentas porque la Federación le encontró presuntos malos manejos.

"Si ya se nos lastimó con esta decisión, se nos puede lastimar de muchas maneras, porque el Estado cuando se propone tiene instrumentos para no sólo señalar, sino realizar otras acciones en contra de ciudadanos.

"Totalmente fue sorpresa, tenemos la información de lo que se ventiló en las mañaneras, pero hasta ahí nada más, en ningún momento nos esperábamos una decisión que llegara hasta el extremo, que nos pusiera en esta condición".

El alcalde de Delicias, ciudad donde fue asesinada la agricultora Jessica Silva tras participar en las movilizaciones contra la Guardia Nacional, afirmó que la UIF sí le congeló cuentas al Municipio, contrario a lo declarado oficialmente.

"Creo que en política no hay coincidencias, es raro que después de ir a exigir justicia para Jessica a las instalaciones militares, es difícil creer en la coincidencia después de ir a apoyar a nuestros agricultores, se encuentran bloqueadas las cuentas del Municipio", afirmó.

"Dicen que solamente la cuenta de un servidor, pero no es así, me preocupan las 44 cuentas del Municipio que no se pueden hacer transferencia, pagar gasolina, pagar a empleados, de qué van a vivir los empleados, por qué congelan las cuentas que les pagamos a más de miles de empleados municipales".

"Le diría al Presidente que si le gustaría que le congelaran las cuentas del Gobierno federal, qué sentiría si le congelaran las cuentas donde recibe su salario, como lo recibe un servidor, y más de mil empleados de Delicias. Si tienen un poco de lógica, yo tengo esperanza de que no pueden dejar un Municipio sin recursos públicos, no pueden dejar ese antecedente o sería una señal de autoritarismo muy complicado, todavía tengo la esperanza".

La UIF aseguró en un comunicado que decidieron tomar esta medida porque detectaron movimientos irregulares en el sistema financiero nacional.