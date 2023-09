Reclaman a Cynthia otra vez abandono de parques

Nuevo Casas Grandes.- De nuevo reclamaron a la presidenta municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, el abandono en el que se encuentran los parques de la ciudad, pese a que se mucho personal para esa tarea, pues los regidores habían aprobado más personal cuando estaba a cargo de la recolección de basura y ahora que tiene las manos fuera de ese servicio, se agregaron al Departamento de Parques y Jardines.

En la sesión de Cabildo de ayer se presentó Lorena Morales como vecina del fraccionamiento Burócrata, donde el parque se halla en deterioro por el abandono de la actual Administración, pues lo poco que se ha arreglado ha sido por reparaciones de los propios vecinos.

Incluso, el césped y árboles no han muerto en esta época de calor porque los vecinos son los que han realizado esas tareas, ya que el sistema de riego no sirve y el Municipio no lo ha reparado.

La alcaldesa quiso hacer énfasis en que ese tipo de tareas deben canalizarse para su atención a través del Comité de Vecinos, pero la representante de los colonos señaló que desde marzo se formó el Comité de Vecinos y no sirvió de nada, pues ya se ha intentado ese medio en dos ocasiones y nadie les hace caso.

En consecuencia, el parque de la Burócrata ubicado por la calle Libertad desde el libramiento sur Luis R. Blanco hasta la calle Coahuila en la colonia Obrera, está grafiteado, los juegos infantiles se encuentran en ruinas, los baños inhabilitados, un módulo para tienda o cooperativa está banalizado, además, con el alumbrado público inservible, por lo que de noche el lugar se convierte en un área insegura para los niños.

Los regidores del Ayuntamiento comenzaron a enumerar otros parques en las mismas situaciones en las que está el del fraccionamiento habitacional Burócrata, donde no existe atención de parte de la Administración y son los propios vecinos los que atienden las tareas que le corresponden al Municipio.

Se contó con la asistencia del director de Parques y Jardines, Enrique Quintana Valenzuela, así como el de Servicios Publico, Luis Ramírez Almeraz, a quienes se les instó a atender las áreas verdes ahora que el Municipio no se hace cargo de la recolección de basura.

“Yo no se cómo una administración (la de Cynthia Ceballos) no puede solamente mantener limpios los parques, cuando otra se encargó de construirlos por completo”, sentenció el regidor de Seguridad Pública, Gabriel Orozco Cázares.