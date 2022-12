Reclaman a Corral impunidad en asesinato de Miroslava Breach

Las multipremiadas periodistas Marcela Turati y Adela Navarro reclamaron ayer ante el exgobernador Javier Corral la impunidad que persiste en el asesinato de la también periodista Miroslava Breach, sobre el cual la primera expuso que el panista no sólo no siguió líneas contra políticos implicados, sino que incluso dio cabida en su Gabinete a uno de ellos, en alusión al exalcalde de Chínipas y exfuncionario de la Secretaría de Educación, Hugo Schultz, hoy sentenciado por facilitar el crimen.

“Ella fue primero con el candidato que acababa de ganar la gubernatura, y le dijo que la estaban amenazando y le dijo quiénes la estaban amenazando, de su propio partido. Cuando asume el gobernador, ella todavía escribe columnas en contra de estas personas que estaban además en el Gabinete, o esta persona que estaba además en el Gabinete (Schultz), pero nadie hizo nada”, expuso ayer Turati en un panel sobre periodismo y riesgos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el que también estuvo Corral.

“Cuando la matan, y eso quiero como poner de caso, de un caso que ahí se ve, caso quizá de estudio de lo que puede salir mal, cuando la matan hay toda una consternación, no se investiga, se dice y se habla que es la narco-política la que la mata, pero esa línea de investigación no es la que se sigue, de pronto ya son sólo los narcos, ya no los políticos, vimos ahí la falta de independencia del Poder Judicial, un gobernador que se mete a la escena del crimen a supervisar y a tocar también evidencias”, agregó la periodista.

Al término de esta participación, sentada entre Turati y Corral, Navarro se dirigió a este último y dijo que “por si alguien no lo sabe, el gobernador que refiere Marcela, en el caso de Miroslava, es el señor que nos acompaña aquí, y ojalá en su turno nos diga cómo se perdió esa oportunidad de hacer justicia, cuando usted fue gobernador en el caso de Miroslava. Porque ése es el problema, es la impunidad”.

Corral inició su respuesta diciendo que, al saber que enfrentaría a Turati –quien condujo una investigación periodística colectiva sobre el crimen de Breach, registrado en marzo de 2017– consideró su participación en la FIL como “oportunidad” para hablar de su indagatoria, que apresó a un autor material mientras otro sigue prófugo y, como él dijo, “protegido” en la sierra de Chihuahua por el crimen organizado que se atribuye a Los Salazar.

“Sin duda constituye una gran frustración no haber podido, Adela, haber podido llegar al tema de Los Salazar, pero tiene también una explicación: nosotros solicitamos al Gobierno de Peña Nieto, mediante oficio, mediante un oficio de la FGE, que se investigara a Los Salazar (…) y la PGR respondió a la FGE que ahí no se contenía ninguna relación con la delincuencia organizada. Ésta es una respuesta por oficio de la PGR”, dijo Corral.

El encuentro se realizó durante más de una hora y 20 minutos y fue parte de la I Bienal de Periodismo Cátedra Vargas Llosa, titulada “La verdad bajo amenaza”.

Luego de dirigirse a Corral, Navarro –directora del semanario Zeta de Tijuana, con historial de atentados y amenazas desde los 90– mencionó la falta de investigación también alrededor de los autores intelectuales de los crímenes en aquella frontera; dos tan sólo en una semana de enero de este 2022.

“Hay una línea de investigación que va hacia al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, contra quien Lourdes (Maldonado) sostenía un litigio ya por nueve años, que una semana antes de su asesinato le había ganado finalmente el laudo laboral a Jaime Bonilla; sin embargo, no llegamos nunca a la autoría intelectual”, dijo Navarro.

“En el caso de Héctor Félix Miranda, sus dos asesinos materiales ya salieron libres en 2015 y regresaron a trabajar para Jorge Hank Rhon, que es el principal sospechoso (...) Entonces, mientras en este país no se persiga y no se sancione a quienes ordenan el asesinato de periodistas, esto va a seguir ocurriendo”, agregó.

Turati y Navarro han sido reconocidas recientemente con el premio internacional Maria Moors Cabot, que entrega la Universidad de Columbia, en Nueva York, al mejor trabajo periodístico en América Latina.