Reclama familia por impunidad en caso de edil ejecutado

Chihuahua– A un año del asesinato de Carlos Beltrán Bencomo, quien fuese presidente municipal de Temósachic, actualmente no hay avances en investigaciones, ni detenidos con estos hechos ocurridos en 2020, por lo que este caso aún está en la impunidad y prácticamente en el olvido.

Es por ello que familiares del alcalde redactaron una carta en la que destacan cómo el caso ha sido olvidado por las autoridades, esto a pesar de que al momento en que se dio a conocer el asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se tenía identificados a los responsables y que se librarían órdenes de aprehensión que hasta el momento no han sido ejecutadas.

“Culpa por no doblegar mis ideales ante el crimen organizado. Culpa por confiar en las leyes, por confiar en las personas a quienes acudí cuando recibí amenazas por parte del crimen organizado y será por omisión u oclusión pero no hicieron nada por respaldarme, no sólo a mi persona sino a la investidura que representaba.

Hace un año que me fui, y mi caso sigue impune, olvidado. A pesar que inmediatamente dieron el nombre de mi verdugo, nada ha sucedido”, dice la misiva.

“Hace un año que me fui, pero el deseo de miles de personas que quieren un mundo mejor, que claman justicia por sus propios muertos, el deseo de acabar con la corrupción, esa corrupción que está protegida y auspiciada desde los más altos niveles de gobierno y de las instituciones de procuración de justicia, ese deseo permanece y se extiende, muchas veces en un silencioso reclamo de la sociedad en general”, agrega.

“Me fui, pero mis convicciones permanecen y el deseo de justicia de mis familiares, amigos y muchas personas que me conocieron permanece.

Carlos Beltrán Bencomo.

Presidente municipal ejecutado de Temósachic, Chihuahua”, finaliza el texto enviado por los familiares del edil.