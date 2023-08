Reclama Duarte ante juez por sistema de justicia

Chihuahua— “Le han dado en la madre a la justicia de Chihuahua, han fortalecido a los grupos criminales, les han dado toda la oportunidad de seguir atropellando a los chihuahuenses”, dijo el exgobernador César Horacio D. J.

La media noche del pasado viernes, momentos después de haber recibido la segunda prisión preventiva en su contra por diez meses, dentro de la causa penal 1260/2017 por el delito de peculado agravado; el exmandatario hizo uso de su derecho a declarar ante el juez Adalberto Contreras.

“Seguramente porque yo no soy panista, no estoy libre”, apuntó.

Y remató, “es para mí inaceptable pensar que estamos en el séptimo año del corralato, es inaceptable porque yo le aposté y pensé que Chihuahua iba a retomar el buen camino. Y sigue en el camino de la hipocresía, oscuro de torcer la Ley”, mencionó.

El exgobernador insistió en que el gobierno de Javier Corral fue nefasto.

Asimismo responsabilizó al Tribunal Superior de Justicia de si algo le pasa en su salud, pues advirtió que si le da otra crisis en la cárcel, “ya no la voy a librar”.

Lo siguiente es transcripción de la exposición realizada por el exmandatario en la sala penal del Centro de Justicia ubicado en la ciudad de Chihuahua:

“Fue un gobierno nefasto el de Javier Corral. En la administración que yo encabece tuvimos resultados, no fuimos un gobierno ausente y mucho menos irresponsable. Los avances de seguridad, en educación, en economía se fueron al suelo”, dijo.

“Hoy de nueva cuenta están los extorsionadores, los secuestradores en todas partes del estado robando carros, y claro como ahora es un fenómeno nacional también, pues pasamos en la bola, no hay mucho lío. Pero la verdad es que esta fecha que nos dan hasta el 25 de junio (2024), pues yo no garantizó otra cosa más que estar aquí hasta el día de las elecciones”, agregó.

“Es lo único que garantizo, soy un botín político electoral, en el que se pretende sacar provecho de esta circunstancia en la que veremos al final del resultado electoral, el año próximo; en dónde estaba la razón”, enfatizó.

“Lo que sí es que yo con la frente en alto me puedo parar en cualquier pueblo de Chihuahua y demostrar mi arraigo, porque ahorita que aquí se citó en la Academia de la Lengua, arraigo quiere decir tener identidad, tener cultura, coincidencia, quiere decir raíces eso es la palabra y si alguien tiene arraigo, con el debido respeto, soy yo que he sido electo cinco veces en este estado y en la plaza del pueblo; los mil 032 ejidos que existen en Chihuahua los conozco y me conoce la gente” señaló el exmandatario.

“Es una mera posición hipócrita la de la Fiscalía el poner en duda que un exgobernador del estado carezca de arraigo en su propio estado. Si de algo he sido orgulloso es tener la costumbre e identidad y el sentido de pertenencia.

“Esta tarde que escuche el pliego de acusaciones que dio la señorita ministerio público es una copia de los discursos hipócritas de Javier Corral, solo le faltó esa voz impostora en el cúmulo de mentiras que están acostumbrados en decir. Si bien señalan que yo era solo el responsable del Estado, pareciera que hubiera tenido el dinero en una bodega y distribuirlo a mi gana”, acusó.

“Gusto me hubiera dado que el gobierno de Corral tuviera el diez por ciento que tuvo el mío, y aquí la pregunta a los chihuahuenses y justicia, es ¿por qué si ese gobernador flojo no hizo nada de obra, entonces si es carente de obra, si es carente de inversión, si solo escándalos hubo en el gobierno de Corral, porque ahí no lo ha perseguido la justicia, porque no hay esa hambre que me tiene la Fiscalía a mí, pues seguramente porque yo no soy panista, no estoy libre”, sentenció.

“Paquito González como torturador lo dejaron ir teniendo cinco órdenes de aprehensión; a los violadores los sueltan, la fiscalía no tiene ningún interés en ser duros con ellos, en sostener a los mismos narcotraficantes que yo metí a la cárcel y procesarlos, a esos que hoy me amenazan dentro del Cereso, hay más de 200 procesados que yo metí a la cárcel y que tienen penas enormes, ellos me tienen una estima especial”, narró.

“Quiero decirle a la Fiscalía que la hipocresía ya la hagan a un lado. A los asaltabancos y secuestradores los tratan como finas personas. ¿Qué hicieron para soltar a los personajes, a los multihomicidas, a los que roban, a esos son a los que deben combatir a los que ponen en riesgo la vida de los chihuahuenses”, criticó.

“A mí me indigna que el esfuerzo que hice por Chihuahua y aquí está cristalizado en este edificio hoy pareciera que sólo trabajan para los intereses oscuros a los cuales parece se deben”, dijo.

“Es para mí inaceptable pensar que estamos en el séptimo año del corralato, es inaceptable porque yo le aposté y pensé que Chihuahua iba a retomar el buen camino. Y sigue en el camino de la hipocresía, oscuro de torcer la Ley. Porque se tuerce la Ley si tengo 39 meses detenido, violando mis derechos, diciendo que no se contabilizó el tiempo que estuve detenido en EUA, si por la orden de aprehensión en la que me juzgan es porque me detuvieron”, agregó.

“Cuando no se quiere, pues no se quiere, parece que vale más un centímetro de juzgado que un kilómetro de razón. Aquí hoy se sienta un precedente, con lo que me resta de aliento en mi vida seguiré defendiendo mi honor, mi nombre y el de mi familia”, manifestó el exmandatario.

“Yo no soy como ustedes (fiscales) como la consigna que tienen, no tienen ni idea lo que es luchar por este estado. No estar haciendo patrañas, dejar gente afuera vayan al Cereso para que vean todo lo que existe, a mí no me vengan con cosas, estoy muy enfermo si me da otra crisis de salud no la voy a librar y lo digo aquí porque hago responsable al Tribunal Superior de Justicia que es quien me ha asignado estas medidas cautelares pensando en que me voy a ir”, agregó.

“A quien con tres centímetros de inteligencia va querer irse con el tiempo que he pagado, por todos los bienes que tengo asegurados, pues si me los tienen asegurados, se las robaron, están quemadas las oficinas en Parral, y eso que están aseguradas por la fiscalía, a la hora que tengan que dar cuentas como las irán a dar”.

“La verdad ha sido un batidero el que han tratado de hacer, y se siguen colgando de la marranita pensando que les va dar mucho lucro, vamos a ver el año que entra que sucede con el resultado”, agregó.

“Para que se queden más satisfechos todavía, No solo de haberle dado en la madre a la justicia de Chihuahua, de haber fortalecido a los grupos criminales, de haberles dado toda la oportunidad de seguir atropellando a los chihuahuenses”, lamentó.

“Yo soy hombre de honor y honrado, no vengan a señalarme como si fuera cualquier cholo de esquina, aunque a ellos aquí los tratarían mejor, ojalá aprendan a respetar a la institución, yo he aprendido a construirlas. Ni siquiera se molestan en actualizar las carpetas de investigación, no me gustaría seguir siendo señor juez un producto de la consigna”, finalizó el exmandatario.