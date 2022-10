Recibirá Chihuahua menos aportaciones federales respecto a 2021 y 2022

Ciudad Juárez.— El Poder Ejecutivo federal proyectó un aumento en el renglón de “aportaciones” para el estado de Chihuahua en 2023, que es 174.7 millones de pesos (mdp) menor al registrado entre 2021 y 2022.

De acuerdo con un comparativo basado en datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), para este Ramo 33 o de “aportaciones” –con recursos para educación y salud, entre otros– el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 planea enviar a la entidad 25 mil 851.3 mdp, o mil 624.7 millones más que este año.

Pero esa diferencia entre un año y otro, se observa en los datos, es menor a la presentada entre 2021 y 2022, cuando el alza fue de mil 799.4 mdp.

Dentro del desglose de este ramo se observa, además, que hay un recorte en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que pasará de 761.7 millones aprobados en 2022 a sólo 355.4 millones planeados para 2023, afectando sobre todo los recursos para la infraestructura educativa –básica, media y superior–, que se observan sin cantidades asignadas para el año próximo.

También sin recursos todavía para 2023 aparece el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que en 2022 tuvo en Chihuahua 297.5 mdp.

De acuerdo con la diputada federal panista por Chihuahua Rocío González, la disminución es grave debido a que impide la ampliación de actividades en sectores clave.

“La nómina de maestros federales no ha disminuido, y (es grave) porque también bajan de alguna manera todas aquellas partidas para el tema de salud, para el tema de infraestructura educativa, de eso no viene nada para el estado y eso sí se da a través de los programas y se pagan a través de las aportaciones”, dijo González.

Los datos muestran también que en materia de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se proyectan tres mil 487.4 mdp para 2023, o 228.3 mdp más que los de 2022, lo que González consideró como un alza insuficiente.

“No está programado prácticamente nada para el tema de salud; es decir, va casi la misma bolsa, no te permite hacer nuevas contrataciones para el tema de médicos, en lo que se refiere al sistema de salud federal que tenemos en el estado”, dijo la también integrante de la comisión legislativa de transparencia.

Los datos difundidos por el CEFP –que es un órgano de análisis de la Cámara de Diputados– muestran que, en total, el gasto federalizado para Chihuahua está proyectado en 67 mil 137.8 mdp para 2023.

Además de las “aportaciones”, este gasto se compone de convenios de descentralización y de “participaciones” –o Ramo 28–, que es el reparto entre las entidades federativas de diversos ingresos tributarios.

Sobre estas participaciones, en los datos del CEFP se observa un aumento superior al presentado entre 2021 y 2022, con 6 mil mdp más para la entidad, al pasar de 31 mil 559.6 millones en 2022 a 37 mil 608.6 millones el año próximo.

Incluso así, dijo González, el incremento será nulo ante la inflación.

“Ese monto deriva del aumento que tiene la Federación en su estimación respecto a la recaudación por el tema tributario; es decir, aumentaron ellos casi un 18 por ciento la recaudación tributaria para 2023, por eso de alguna manera, haciendo una proporción, se refleja ya con las fórmulas un aumento en Chihuahua, pero prácticamente con la inflación pues quedaría nulificado el aumento”, dijo la legisladora.

“Y además es una estimación; el tema es que no han subido los informes trimestrales, no está hasta el tercer trimestre; debería estar desde el 15 de octubre, y no los han subido para revisar cómo va la recaudación de 2022 y de ahí hacer una proyección si es posible que se recaude lo que dicen para 2023”, agregó.