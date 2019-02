Recibió la FEM 20 denuncias por violación sexual en enero

Chihuahua.- La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) recibió en el mes de enero de este año 20 denuncias por violación sexual, únicamente en Chihuahua capital, y estableció que en un porcentaje alto de casos que han atendido, hay agresores no identificados.

De acuerdo con la información oficial de la FEM, la estadística del mes indicó que dos decenas de mujeres acudieron a sus instalaciones para denunciar dichas agresiones sexuales, y con esto activaron los protocolos de atención a la víctimas y los estudios médicos necesarios.

Una situación que notaron en los casos, es que la mayoría de las víctimas no identifican a sus agresores, por lo que se convierten en imputados desconocidos. Sin embargo, esto no indica que no puedan resolverse estas investigaciones, se trabaja con pruebas biológicas y físicas del agresor, según investigadores de la FEM.

El 911 atendió 34 reportes por agresiones sexuales del 1 de noviembre a enero, sin que se especifique si se trató de violaciones, abusos sexuales o acoso.

El caso más reciente se presentó hace algunos días, una mujer y su hija fueron atacadas por un agresor sexual que fue identificado como Fermín Alán F. M., que además, cometió robo. Este es uno de los ataques donde las víctimas reconocen al violador.

De acuerdo con el “semáforo delictivo”, en el 2018 las autoridades recibieron mil 21 denuncias de violación; 985 en el 2017; 908 en el 2016 y 917 en el 2015.

Los meses con más alto indice de ataques sexuales en el 2018 fueron, junio con 115 casos; agosto con 107; 101 en mayo; marzo y octubre con 90; 87 en abril; 86 en septiembre y 82 en julio. Febrero registró 78; enero con 68; noviembre 65 y 52 en diciembre.



El 2018 en cifras:

• Enero 68

• Febrero 78

• Marzo 90

• Abril 87

• Mayo 101

• Junio 115

• Julio 82

• Septiembre 86

• Octubre 90

• Noviembre 65

• Diciembre 52