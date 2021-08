Rechazo en redes sociales por plan para dotar de escoltas a Corral

Chihuahua.- A través de las redes sociales decenas de personas demandan que los diputados locales no aprueben la reforma con la que se pretende dotar de seguridad a exfuncionarios estatales, lo que se ha calculado que tendría un costo de aproximadamente 300 millones de pesos en los cuatro años que la iniciativa de Javier Corral, gobernador, establece como plazo sugerido.

En la cuenta de red social de, Georgina Bujanda, presidenta de la Comisión de Seguridad que sesionará a las nueve de la mañana a través de una plataforma digital de reuniones virtuales, se le pide que no apruebe esta propuesta debido al cargo económico que representa para el estado y porque se trata de personas que pueden pagar su propia seguridad, por lo que demandan que los agentes de seguridad pública estén cuidando a la población.

“Está muy bien lo que se plantea,,, pero el pueblo NO tiene obligación de pagar por la seguridad de los funcionarios(ganan muy buen sueldo y lo pueden pagar ellos)..Existen infinidad de necesidades que deben ser cubiertas con nuestros impuestos”, es uno de los señalamientos.

“Yo también quiero un guardaespaldas armado que no me cueste!!! Así como el gobernador tiene miedo de circular sin escoltas, todos los ciudadanos también, y lo hacemos porque no nos queda de otra!!”, se puede leer en otro de los comentarios.