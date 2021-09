Rechazan vacunarse contra Covid 400 maestros

Chihuahua.- Al menos 400 maestros se han rehusado a ponerse la vacuna contra el Covid-19, por lo que han sido retirados de estar frente a grupo y asignados a trabajo administrativo, informó el secretario de Educación del Estado, Javier González.

El funcionario declaró que no considera necesario que los niños sean vacunados a través de procesos legales, ya que existe un esquema nacional. Explicó que hasta ahora los filtros sanitarios han funcionado de manera adecuada. Añadió que los maestros que no fueron vacunados fue por voluntad propia, ya que no quisieron recibir la dosis contra el Covid-19.

Destacó que no serán sancionados, ya que es una decisión voluntaria y personal, pero que sí hay la instrucción de que no estén frente a grupo. “Es una decisión personal y no estarán al frente de un grupo”, dijo.

De igual modo, consideró que por el momento no sería indispensable vacunar a los niños para seguir en clases presenciales, tal y como piden algunos padres de familia.

“Yo creo que no, yo creo que es un programa de vacunación masiva que está programado por la Secretaría de Salud, tenemos que esperar los tiempos”, fueron sus palabras al respecto.

Dijo que hasta ahora no hay porque cambiar las medidas de prevención en las escuelas ya que los casos que se tienen son sospechosos o confirmados, pero son una fracción de las más de cuatro mil escuelas que hay en la entidad. Padres de familia se han pronunciado por tramitar amparos para que sus hijos sean vacunados ante el regreso a clases.