Rechazan dar marcha atrás a aumento de tarifa

Chihuahua– Ante las declaraciones realizadas por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien señaló que si no hay un avance considerable en el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Consejo Consultivo de Transporte, contemplarían dar marcha atrás al incremento tarifario, el representante de Permisionarios Unidos, Francisco Lozoya, dijo que no es justo para quienes sí han cumplido con lo dispuesto y que no se vale que “paguen justos por pecadores”.

El representante de los concesionarios adheridos a la CTM indicó que en lo que a ellos respecta, han cumplido con los compromisos establecidos, por lo que de aplicarse la medida anunciada por el funcionario estatal, buscarían la manera de que respete a quienes sí realizaron la renovación de las unidades.

Manifestó que las organizaciones adheridas a la CTM han cumplido con la renovación de los camiones e incluso las han equipado con el Sistema de Geolocalización Satelital (GPS). A la fecha son 60 camiones nuevos los que ya están en circulación y existen las órdenes de compra para otras 78 unidades.

Expuso que organizaciones como la 11 de Julio tiene órdenes de compra para 20 camiones, Sección 1 pidió ocho camiones, mientras que Transporte Especializado solicitó cuatro unidades.

Ante esto, dijo que en Chihuahua no hay ningún problema en lo que respecta al cumplimiento de los compromisos establecidos el pasado mes de abril, por lo que deberían respetar a quienes sí procedieron a la modernización.

El Gobierno del Estado no ha iniciado con el proceso de cancelación de concesiones en Chihuahua, aseguró Francisco Lozoya.

El representante de los concesionarios afirmó que tienen preocupación en torno a los compañeros que no están trabajando su concesión y que pertenecen a las rutas Infonavit, Cerro de la Cruz, Ruta 1 y Ruta 100, pues dijo que no las trabajan debido a que con la operación de la ruta troncal, estos recorridos dejaron de ser redituables.