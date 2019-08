Rechazan a juarense como presidente del Congreso

Chihuahua— Los diputados locales no pudieron ayer ponerse de acuerdo en el nombramiento del próximo presidente de la mesa directiva del Congreso, después de más de cinco horas de discusión entre los integrantes de las distintas fracciones parlamentarias, y por mayoría de votos en sesión de Pleno, rechazaron la propuesta que hizo Morena del legislador juarense Benjamín Carrera Chávez.

El aún presidente del Poder Legislativo, Jesús Villareal Macías, decretó ayer un receso pasadas las 14:00 horas, regresando el asunto y anunció que hoy viernes será cuando intentarán destrabarlo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Sin embargo hasta antes del cierre de esta edición, el presidente de la Jucopo, Miguel Ángel Colunga, no convocaba a dicha reunión a los demás integrantes de las distintas fracciones parlamentarias y era incierta la hora.

Según la Constitución Política del Estado, la instalación de la nueva mesa directiva tiene que realizarse el primero de septiembre, por lo que el tiempo se agota.

Desde las 8:30 de la mañana los líderes de las fracciones parlamentarias del PAN, Morena, PRI, PT, MC, Panal, PVEM y el extinto PES, se reunieron en el piso 18 de la Torre Legislativa.

Luego de horas de discusión, y de pugnas políticas, se bajó entonces el único acuerdo de someter a consideración de el Pleno, la propuesta del diputado Benjamín Carrera para la presidencia, sin definir el nombramiento de los otros ocho cargos de la mesa directiva.

Al ser sometida a votación, el diputado juarense no alcanzó los 22 votos mínimos que requería para ser elegido presidente del Legislativo.

Prácticamente con el único respaldo de su bancada (Morena), Carrera registró diez votos, mientras el PAN, Partido del Trabajo, los diputados de Encuentro Social y otros adheridos votaron 18 en contra.

Desde antes de la votación, los diputados sostuvieron una discusión.

El líder de la bancada del PT, Rubén Aguilar, criticó que el pleno intentará elegir solamente a un presidente, cuando por Ley tendría que elegir a toda la mesa directiva compuesta por nueve diputados.

“Es insuficiente, esté pleno tiene que nombrar a toda la directiva. O los nombramos uno a uno, no está facultado legalmente para ello”, expresó.

El líder de la bancada del PRI, Omar Bazán propuso que también el tema de la designación de toda la mesa directiva mejor regresará a la Junta de Coordinación.

Finalmente el presidente del Congreso, Jesús Villareal decretó un receso para tratar de encontrar los acuerdos y se pronunció a favor de que hoy habrá solución.





‘Hubo traición del PAN’: Carrera

El diputado Benjamín Carrera Chávez declaró que hubo “traición” del PAN, quien no cumplió con los acuerdos tomados al iniciar la presente legislatura entorno a que le correspondía a Morena dirigir los trabajos de la mesa directiva en el segundo año de ejercicio.

“Me parece que está muy claro lo que ocurrió”—dijo el diputado— el grupo de Acción Nacional y sus aliados intentaban no reconocer primero un acuerdo político que se tomó hace un año.

“Quieren pisotear la Constitución del Estado en su artículo 61, el cual dice con toda claridad que la presidencia se alterna entre la primera y segunda fuerza”.

“También quieren pasar por encima del artículo 68 de la Ley Orgánica y no respetar el artículo 36 de prácticas parlamentarias”, agregó.

Benjamín Carrera señaló que las propuestas deben hacerse tres días hábiles antes de la junta previa y la única fracción que cumplió fue la de Morena.

“La única fracción que cumplió fue Morena con mi propuesta”, dijo.

“Esto no lo aceptamos, es un intento de golpe legislativo, porque pretenden poner por encima los intereses de grupos políticos a lo que dice la Ley”.

“Dado que no pudieron imponer su planilla fuera de la Ley, para forzar y que el proceso continúe, ellos de esta manera tratan de imponer a un presidente a modo, eso me parece un intento de golpe legislativo que no estaremos dispuestos a permitir”, recalcó.

“No es mi intención aferrarme a yo ser presidente, si ellos tienen miedo a que yo sea presidente podríamos platicar, pero la posición debe ser para Morena como lo mandata la Ley”, concluyó.