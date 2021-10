Rechaza TEE reducción de 5 a 3 magistraturas

Chihuahua— El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Julio César Merino, llamó a la permanencia de los cinco magistrados que conforman este órgano jurisdiccional, por posibles emergencias y la carga de trabajo que demanda de manera permanente la institución.

“Desde antes de la reforma, en el inicio del proceso 2020 se planteó esta situación, y en este sentido nosotros siempre hemos manifestado que es preferible continuar con la integración”, indicó el funcionario.

Explicó que en el año 2018, durante el proceso en que se declaró la nulidad de la elección de Ciudad Juárez, una de las magistradas se excusó de no conocer el asunto, otro por la validez y otro restante por la no validez de la elección, por lo tanto al final la decisión quedó en manos de una sola persona, lo cual no pasaría con cinco magistraturas.

“Entonces, una decisión tan importante no quedaría en manos de una sola persona. Es un caso práctico que ha ocurrido en la historia de Chihuahua y es por eso que yo hago un llamado a mantener a los cinco magistrados”, insistió.

Merino Enríquez resaltó que con las cinco magistraturas se logró pasar de 50 asuntos resueltos a más de 500 expedientes, sobre todo durante procesos electorales, sin embargo, aún en años electorales deben resolver procesos de referéndum y otros procesos estatales, además de los que ya están en puerta, como la elección de seccionales.

“En la cuestión económica el Tribunal no creció, pasó de una integración de 3 a 5 con su mismo personal; se tomó la decisión de suprimir coordinaciones y con eso absorber los gastos que representan los equipos de los magistrados”, agregó.

En la actualidad las percepciones de cada magistrado ascienden a cerca de un millón y medio de pesos al año y la reducción de las magistraturas representaría un ahorro de 3 millones de pesos, sin embargo, forman parte de un mismo presupuesto destinado a las direcciones que desaparecieron, pues un par de titulares de área fueron ascendidos a magistrados.