Rechaza Roberto Lara haber recibido millones desviados en el Congreso

Chihuahua.— El extitular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Roberto Lara Rocha, negó ayer en entrevista concedida a El Diario estar relacionado con el desvío de fondos millonarios de diputados del Congreso local en la anterior legislatura y también en el asesinato del exjefe de Facturación y Cobranza de la JMAS, Luis René Villarreal Pérez.

El exfuncionario mencionó que decidió separarse voluntariamente del puesto que le había conferido la gobernadora Maru Campos, para que las investigaciones por parte de la fiscalía estatal no se entorpezcan y avancen lo más rápido posible.

“Es una decisión personal que he tomado como lo publiqué el día de ayer (lunes) en las redes sociales, con la idea de no se entorpezca y se puedan a llevar a cabo todas las investigaciones del caso”, dijo.

“Esta decisión la tomé con la clara conciencia de que no hemos cometido ningún delito ni falta. En mi caso nunca tuve conocimiento de delitos o faltas por parte de este exfuncionario (Luis René Villarreal) y que lamentamos así como rechazamos profundamente esta muerte”, agregó el panista.

Roberto “El Pony” Lara reconoció sin embargo que hubo desvíos desde el Poder Legislativo.

“Es un hecho que es claro y se ha vinculado a través de los medios de comunicación que hubo una desviación de fondos de unas cuentas del Congreso del Estado a un particular, un extrabajador de la Junta (Municipal de Agua).

“El dinero no se le dio a la Junta Municipal de Agua, ni menos a un servidor, ni la institución participó, fue un asunto que un particular hizo, así está el contrato que él firma con uno de los funcionarios del Congreso, es un contrato particular. Él hacía esos contratos (Luis René Villarreal), entonces yo lo que veo es que cada quien debe responder por la conducta de sus actos”, dijo.

“Me parece muy penoso que se me esté involucrando en estos hechos, que se quiera desviar la atención de un hecho público, que es la desviación del Congreso, hacia mi persona, cuando no tuve nada absolutamente que ver en estos asuntos”, agregó.

“El que me estén involucrando en un tema donde desgraciadamente hay una persona asesinada por un tema que incluso dijo el fiscal general Roberto Fierro, al parecer por una venganza con dolo y saña, y obviamente el que se me esté involucrando a mí cuando nada tengo que ver me preocupa”, enfatizó.

“Porque no deja de ponerse en riesgo mi integridad personal y el de mi familia. Es por eso que yo pido que las investigaciones se hagan lo más pronto posible”, solicitó.

“Tengo confianza en la FGE, en su titular en el licenciado Roberto Fierro que es una persona proba, para que se deslinden responsabilidades, y lo que estoy pidiendo a todos los actores, a los medios de comunicación y al público en general es que seamos muy cuidadosos con el manejo de la información”, agregó.

Pidió que sea un manejo de la información que “esté realmente verificada, que no caigamos en especulaciones y todo se lleve dentro del debido proceso legal, respetando la presunción de inocencia, la garantía de audiencia y el principio de legalidad. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme”, abundó Lara Rocha.

–El fiscal general Roberto Fierro declaró que serán llamados a declarar todas las personas que estuvieron cerca de Luis René Villarreal, entre éstas se le menciona a usted, ¿qué piensa al respecto?

–Yo estoy dispuesto a declarar, claro que por supuesto, pero protegiendo y cuidando mis derechos como ciudadano, yo estoy abierto que en el momento que me cite la fiscalía con mucho gusto asistiré y declararé entorno al caso.

Yo soy el primer interesado en que este asunto avance rápido y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

–Usted ha declarado públicamente que Luis René Villarreal era su amigo desde la infancia, ¿cómo le pegó la noticia de su asesinato?

–“Yo creo que cualquier homicidio es algo que nos debe de impactar profundamente, no se trata de él en lo particular. Lamento y rechazó profundamente este homicidio, y lo condeno enérgicamente como cualquier homicidio que se presenta en el estado de Chihuahua.

Yo por eso comento que ante este hecho lamentable y ante este involucramiento que se ha querido hacer sobre mi persona, de una situación que nada tengo que ver; es por ello que estoy dispuesto a que las investigaciones se hagan lo más pronto posible, dentro del debido proceso legal.

–¿Ya fue citado a declarar ante el Ministerio Público?

–No, a este momento no he sido todavía citado y cuando se me cite lo haré.