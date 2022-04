Rechaza juez excusarse de conocer causa contra fundador de Aras

Chihuahua— El juez Humberto Chávez Allende rechazó excusarse de conocer la causa penal 720/2022, instruida en contra de Óscar Gonzalo H. M., fundador de Aras Investment Business Group, por los delitos de fraude y asociación delictuosa, como solicitó la defensa del imputado.

Al inicio de la audiencia de formulación de imputación, los defensores de Óscar Gonzalo pidieron al juez que dejara de conocer del caso, ya que, antes de iniciar este acto procesal, presentaron denuncias de responsabilidad civil y penal en su contra, por retrasar la administración de justicia.

Las denuncias se promovieron ante la Unidad de Responsabilidad Administrativa del Consejo de la Judicatura Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE).

No obstante, el juzgador resolvió que no se excusaría ya que las denuncias que fueron presentadas este mismo martes no le han sido notificadas, por lo que desconoce el contenido y alcance de las mismas.

Por otra parte, explicó que no existe animadversión de su parte que pudiera poner en riesgo la imparcialidad de las resoluciones que emita en el proceso penal.

Aunque los abogados defensores solicitaron la revocación de esta resolución, el juez también determinó que la petición no era procedente, por lo que ordenó continuar con la audiencia para que el Ministerio Público formulara imputación.