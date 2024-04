Rechaza Gobierno camiones 'tuneados'

Chihuahua, Chih.- Desde la Secretaría General de Gobierno del estado, se hizo un llamado a los concesionarios y conductores de autobuses de las rutas alimentadoras para que eviten “tunear”, o modificar las unidades nuevas que podrían dar una imagen equivocada sobre su modelo.

El secretario de gobierno Santiago de la Peña informó que a más de un año del aumento de tarifa Chihuahua ya se cuenta con 96 por ciento de unidades nuevas, pero Juárez se mantiene en 25 por ciento.

Por lo anterior, dijo, se presionará para que a fin de año se pueda llegar al 85 por ciento.

Al momento se han abierto 322 procesos para revocar igual número de concesiones que corresponden a concesionarios que no renovaron sus unidades, o que no están prestando el servicio. De ellas 240 son en Ciudad Juárez y 88 en Chihuahua, lo que refleja el porcentaje de renovaciones en ambos municipios.

“Se le ha pedido a los propios concesionarios que en los casos de adquisición de unidades nuevas o ante la posibilidad de mejorar la imagen de las unidades pues tratemos de homologarla a un solo color y que las unidades no sean tuneadas como se dice coloquialmente, porque eso hace que el mismo usuario se confunda y da la apariencia de no ser del año modelo. Sin embargo, nosotros lo verificamos contra-factura y bueno en Chihuahua hay 96 por ciento de avance y en Ciudad Juárez estamos rebasando el 25 por ciento, con el propósito de apretar el paso y al cierre de este año llegar cuando menos al 80 por ciento de unidades en el rango de año modelo”, expresó el secretario de Gobierno.

Bajo este contexto el secretario general también expresó que por su parte estaría dispuesto a llevar a cabo una comparecencia ante el Congreso del estado, como lo han expresado algunos legisladores ante lo que consideraron que no se ha cumplido en el caso de las nuevas unidades para la BRT en Ciudad Juárez.

“Si se me invita a comparecer ante los diputados no tengo ningún problema. Tenemos cómo acreditar el trabajo que se ha venido haciendo durante este año en que he estado a cargo de la Secretaría de Gobierno, sobre todo en el tema de transporte”, precisó Santiago de la Peña.

Dijo que los camiones para la BRT ya se encuentran en el estado y actualmente se realiza un procedimiento administrativo y se trabaja por poner “a punto”, todo el sistema de recaudo, estaciones, y sistema en general.