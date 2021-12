‘Rechacé Torre Vitas; ahora le toca decidir a Bonilla’

Chihuahua.—La gobernadora María Eugenia Campos Galván, dijo ayer que cuando fue alcaldesa, ella rechazó la “Vitas Tower” porque El Rejón es una reserva natural, y que ahora le toca decidir al presidente municipal, Marco Bonilla.

Vecinos de distintas colonias aledañas a la presa El Rejón anunciaron una manifestación en contra de la construcción del proyecto inmobiliario.

Ante eso, Campos subrayó que el edil debe tomar sus decisiones de manera independiente y con madurez, profesionalismo e inteligencia, pero ella no se entrometerá en la política de los municipios.

Refirió que cuando fue alcaldesa, ella decidió no realizar este proyecto porque El Rejón es una reserva natural y no se contaba con un estudio de impacto ecológico.

“Es una decisión del alcalde Bonilla, es una decisión que en su momento nosotros decidimos no tomar y yo respeto lo que haga el alcalde Bonilla, a él le toca ser alcalde, a mí me toca ser gobernadora, él toma sus decisiones, yo no seré una gobernadora que se entrometa en las decisiones del Gobierno municipal”, agregó la mandataria.

Ayer, un grupo de personas inconformes con la construcción de la torre, se congregaron desde las 16:30 horas en el punto conocido como Puerta de Hierro para exigir que se detenga el megaproyecto inmobiliario.

Los quejosos señalan que la zona de El Rejón está protegida y una intervención de esta magnitud afectaría a la biodiversidad y la captación de agua.

Días antes, los vecinos ya habían colocado lonas en las que manifestaron su oposición a la construcción del edificio, pues la presa representa un área para desarrollar actividades familiares, deportivas y turísticas.