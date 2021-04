Receso de audiencia lleva más de 14 horas

Chihuahua.- A más de catorce horas de que se determinara un receso, la audiencia de vinculación o no a proceso penal en contra de María Eugenia C. G., María A. S., y Rodrigo D. R., no ha reiniciado manteniendo en suspenso su condición jurídica.

Fue el miércoles a las 8 horas cuando inició la exposición de los datos de prueba para refutar las acusaciones de la fiscalía y este proceso concluyó a las 4:30 horas de este jueves, cuando el juez Samuel Mendoza determinó el receso.

Hasta este momento, la audiencia no se ha reanudado y permanece la incertidumbre en torno a la situación jurídica de los imputados, ninguna de las partes involucradas ha emitido posicionamiento.