Rebasa Estado los 20 mil contagios

Archivo / El Diario

Chihuahua— Con 40 casos positivos a Covid-19 reportados en el último día, la capital del estado acumula un total de 5 mil 172 contagiados, además se sumaron dos defunciones y ya son 328 personas que han perdido la vida, de acuerdo con el reporte epidemiológico presentado ayer por las autoridades sanitarias. A nivel estatal se reportaron 389 casos positivos en 11 municipios y Chihuahua llegó a 20 mil 143 personas que han contraído el virus, además se presentaron 17 defunciones, para un total de mil 634.

El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, expuso la gravedad por la que atraviesa la entidad debido al incremento desmedido en el número de contagios, pues en tan sólo tres días, el estado pasó de 19 mil a 20 mil casos positivos, siendo Ciudad Juárez la población que más casos ha acumulado y que ya supera los 10 mil contagios, además de que ayer superó las mil defunciones con mil 007 en total. En la capital del estado, el incremento de contagios ha sido constante desde la semana anterior y se mantiene una tasa elevada de positividad y de transmisión viral, razón por la que hacen el llamado a la población para que acate las recomendaciones sanitarias y en este sentido, dijo que, no es necesario que el semáforo regrese al color rojo para que la sociedad entienda los riesgos que se tienen.

El médico advierte que, si bien en estos momentos la capacidad hospitalaria no está rebasada, en caso de que se mantenga el nivel de contagios, en las próximas semanas se podría entrar en una situación aún más crítica y no tanto por la falta de recursos técnicos, sino por la falta de personal, que se encuentra exhausto y no hay para atender a más pacientes. Detalla que, si la población asume su responsabilidad, la situación se podría revertir en las próximas semanas, pues aún es elevada la transmisión viral y una sola persona puede contagiar a dos, tres o más personas con las que tenga contacto y de esa manera se hace una amplia red de contagios.

Hay 649 hospitalizados

Además, el número de personas hospitalizadas por Covid-19 alcanzó su cifra más elevada en lo que va de la pandemia, luego de que se tiene el reporte de 649 pacientes que ocupan una cama de hospital, de los cuales, 140 se encuentran intubados, es decir, que están conectados a un ventilador mecánico para mantenerlos con vida.

El reporte emitido por las autoridades sanitarias, establece que hay cuatro hospitales en el estado que se encuentran al tope de su capacidad, mientras que, en la ciudad de Chihuahua el Hospital Central reporta una ocupación del 89 por ciento y la clínica Morelos del IMSS se encuentra al 84 por ciento.