Reapertura debe garantizar el bienestar de menores

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— Las autoridades deben incorporar el principio del interés superior de la niñez al “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en México”. Las decisiones de política pública para responder a la crisis sanitaria y socioeconómica deben considerar de forma prioritaria la protección integral, el bienestar pleno de la niñez y adolescencia y la conciliación laboral con la vida familiar, alertó la organización internacional Save The Children.

En Chihuahua, hasta ayer según cifras oficiales de la Secretaría de Salud se tenía registrada la muerte de un niño de 5 años a causa del nuevo coronavirus (Covid-19) el pasado 26 de mayo en Ciudad Juárez, mientras que los casos de contagio confirmados en menores de 15 años suman 34: tres menores de un año de nacidos, cinco niños entre 1 y 4 años, 13 entre los 5 y los 9 y 13 más entre los 10 y los 14 años. En el rango de los 15 a los 19 años suman 27 más.

“Le preocupa a Save The Children el incremento en muertes de niñas, niños y adolescentes por Covid-19 y hace un llamado a sociedad y gobierno a redoblar esfuerzos para protegerles”, señaló la organización a través de un comunicado de prensa.

En México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al 4 de junio se habían registrado 46 muertes menores de edad por Covid-19, mientras que 2 mil 228 casos habían dado positivo.

“Aunque este grupo de edad no ha sido catalogado de alto riesgo, estos datos nos alertan que también están expuestos a contagiarse, enfermar, y en algunos casos incluso no lograr sobrevivir. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad, a recordar que el virus aún no está controlado, que las niñas, niños y adolescentes también corren riesgos y, por lo tanto, es necesario continuar todas las medidas de prevención recomendadas para evitar más contagios”, señaló

Quienes pertenecen a familias en situación de pobreza o que no cuentan con protección social, como quienes laboran en el sector informal, tienen una mayor necesidad y urgencia de salir a trabajar, lo que les deja más expuestos al contagio, y al regresar a sus hogares, también exponen a sus familias, incluyendo a las niñas y niños. Otros grupos altamente vulnerables son las niñas, niños y adolescentes que viven o trabajan en las calles, quienes son migrantes o solicitantes de refugio, y quienes están privados de su libertad.

La organización que desde el año pasado apoya a los niños migrantes en Ciudad Juárez con educación dentro de albergues como El Buen Samaritano, hizo un llamado al Gobierno mexicano para ampliar programas para la protección social para la niñez y adolescencia, sobre todo para quienes viven en familias que laboran en el sector informal o que han perdido sus empleos.

Pidió reforzar una campaña de prevención, recordando a la sociedad mexicana que los riesgos por Covid-19 aún están presentes, y es necesario mantener las medidas de prevención recomendadas desde el inicio de la crisis sanitaria. Es importante que esté en todos los formatos y plataformas disponibles, y contenidos también desarrollados en las principales lenguas indígenas.

Fortalecer campañas y acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno de enfermedades respiratorias agudas y otras infecciones virales, y fortalecer la información en materia de nutrición.

Para Save The Children es necesario además programar una campaña de vacunación para asegurar que las niñas, niños y adolescentes, y otras poblaciones vulnerables, se les aplique la vacuna contra la influenza estacional, para prevenir un doble brote infeccioso que pueda sobrecargar el sistema de salud en la época otoño-invierno.