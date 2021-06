Reactivan patrullas tras acuerdo sin pago

Omar Morales / El Diario de Juárez / Una unidad de la Policía estatal es remolcada por una grúa

Ciudad Juárez— El fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que ya se llegó a una conciliación de pago con la empresa arrendadora de las unidades de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), por lo que ya se restableció el servicio de manera normal.

Lo anterior luego de que unas 300 unidades de ambas corporaciones quedaron varadas el martes debido a que la empresa Casanova Vallejo S.A. de C.V., con la que se tiene el contrato de arrendamiento financiero a Gobierno del Estado, las apagó vía satélite a través del GPS por un adeudo millonario que tiene la Secretaría de Hacienda estatal.

El fiscal reconoció que aún existe el adeudo, pero se llegó a un acuerdo de pago que se rige con el calendario del contrato, según el flujo de dinero de Gobierno del Estado, con lo cual asegura que la empresa quedó conforme.

Peniche Espejel descartó el riesgo de que las unidades vuelvan a ser sacadas de circulación.

Por su parte, Emilio García Ruiz, titular de Seguridad Pública estatal, dijo que considera que el apagón de las unidades no fue por la falta de pago sino por otra circunstancia, ya que de las 150 que la dependencia a su cargo tiene bajo arrendamiento con esa empresa, sólo se desactivaron 40.

Dijo que entre las patrullas que quedaron varadas se encuentran las que dan servicio de escolta o acompañamiento, por lo que inicialmente pensó que se habían quedado sin combustible.

Indicó que el reporte recibido indica que fueron 40 unidades las que se apagaron después de las 9:00 de la mañana del pasado martes.

“Verdaderamente yo no sé qué pasó, empecé a ver un montón de versiones de que debían dinero, pero en mi particular punto de vista no creo que ese haya sido el tema porque a mí no se me detuvieron todas las de esa compañía y esa compañía no sólo trabaja con el gobierno de Chihuahua sino con todo el país, entonces no creo que se atreviera a hacer eso por más fuerte que sea no es nada para una compañía de ese tamaño”, mencionó.

Dijo que el parque vehicular de la SSPE en el estado es de 400 unidades divididas en 2 compañías arrendadoras y una parte que son propias, por lo que las unidades detenidas fueron el 10 por ciento.’

Temen agentes volver a quedarse varados

Elementos de la AEI en Ciudad Juárez, de quienes se omite su identidad, dijeron tener temor de que esta situación vuelva a ocurrirles, ya que aseguran que el 80 por ciento del parque vehicular de la Fiscalía en la Zona Norte es rentado al igual que las computadoras, impresoras y otro moviliario.

“Así fue, los compañeros se quedaron a media calle y avenidas, es una vergüenza la situación que se vive ¿se imagina que va a pasar ya que vaya a terminar la administración? sin unidades seremos una policía de calle pedestres, se viene muy difícil”, expresó un oficial.

Mencionaron que algunos de ellos se quedaron en los semáforos o incluso en zonas peligrosas donde realizaban diligencias y tuvieron que ser apoyados por sus compañeros que usan otro tipo de unidades.