Ratifican denuncia por desaparición de queja vs Corral

Chihuahua.– El diputado local Omar Bazán manifestó ayer que ratificó la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que se actúe contra los responsables de haber desaparecido las denuncias presentadas hace cuatro años contra Javier Corral, por no explicar cómo obtuvo el terreno adjunto a su casa en Ciudad Juárez y por el mal uso de ocho mil millones de pesos del erario estatal.

Ayer por la mañana el legislador señaló que hace cuatro años presentó dos denuncias contra Javier Corral, la primera por no explicar cómo obtuvo un terreno adjunto a su casa en Juárez, ya que no estaba en su declaración patrimonial, lo que a la fecha no ha sido aclarado.

La segunda, por el supuesto desvío de 8 mil millones de pesos del erario estatal, pero al darle seguimiento a los casos en esta administración, las denuncias ya no estaban, por lo que aportó documentación para demostrar que ya había iniciado el proceso contra el exmandatario.

El legislador mencionó que también ha presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se proceda por estas irregularidades cometidas en la pasada administración.

El primero de junio, Bazán denunció ante la FGE a la extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Mónica Vargas Ruiz, por “extraviar” una queja contra el exgobernador Javier Corral interpuesta en la pasada administración estatal.

La queja, registrada en septiembre de 2019, exigía que la SFP investigara a Corral por el “terreno caliente” que se adjudicó en Ciudad Juárez, enseguida de su casa de la colonia Partido Romero, en la calle Costa Rica.

Bazán señaló ayer que, en un inicio, la Función Pública confirmó de recibido e incluso le pidió ampliar la denuncia, pero luego le dijo desconocer que tenía en su expediente recurso alguno de este tipo.

La querella fue por la comisión probable de los delitos de daños, ejercicio ilegal del servicio público, coalición, retardo en la administración de justicia y encubrimiento por favorecimiento.

Y fue contra la SFP, su extitular Mónica Vargas y quien resulte responsable, agregó.

De acuerdo con la relatoría, el 12 de mayo de 2022, mediante oficio No. 070/2022, dirigido a María de los Ángeles Álvarez, actual secretaria de la Función Pública, Bazán solicitó información acerca de los hechos denunciados el 24 de septiembre de 2019 ante Vargas Ruiz.

El 23 de octubre de ese mismo año Bazán presentó su ampliación de denuncia.