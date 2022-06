Ratifica diputado denuncia por desaparición de expediente

Ciudad Juárez.— El diputado del PRI Omar Bazán ratificó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la denuncia contra la exsecretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, por la desaparición de una querella en la que demandaba investigar al exgobernador Javier Corral Jurado por la adjudicación del “terreno caliente” aledaño a su casa en la colonia Partido Romero.

Los hechos denunciados el pasado 1 de junio, que fueron ratificados ayer personalmente por el legislador en la sede de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, implican también a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que se ha negado a investigar un desvío de más de ocho mil millones de pesos en la administración corralista.

El legislador priista señaló que en tiempos de Corral, la Fiscalía Anticorrupción rechazó indagar el fin de estos recursos alegando que eran de origen federal y le correspondía más bien a la Fiscalía General de la República la intervención.

Al llegar a la representación social en la antigua sede de Gobierno, en eje vial Juan Gabriel, Bazán se reunió primero con el titular de la FGE en Juárez, Manuel Carrasco Chacón, a quien le planteó los hechos, y luego hizo el procedimiento respectivo en la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, recibiendo número de folio NUC.37-2022-16965.

El diputado refirió que en 2019, en calidad de presidente del PRI estatal, solicitó a Vargas Ruiz de manera formal información sobre la forma en que Corral amplió su residencia con un terreno ajeno en la calle Costa Rica, pero al cambio de Gobierno, al solicitar vía oficio a la misma dependencia los avances de la investigación, se le informó que no obraba expediente alguno sobre ese caso.

“Al cambio de Gobierno, solicito a la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública la condición que tiene esa investigación y días después me contestan que no hay nada de información al respecto, lo que habla que hay una incongruencia entre la que se fue, y me dijo que estaba investigando, y la que llega, que dice que no encontró nada. Entonces, ¿la información dónde está?”, cuestionó.

El legislador sugiere que la investigación no se llevó a cabo, entonces alguien la extravió. “Eso es lo que estoy pidiendo que se investigue, cuáles funcionarios están ligados a una circunstancia, que yo la ligo a otros hechos, donde se ve a todas luces que hay funcionarios que obedecen la línea de Corral que evitan a todas luces investigarlo”, recordó.

La denuncia hace referencia a la Auditoría Superior de la Federación, que señala irregularidades por más de ocho mil millones de pesos en el manejo administrativo de la pasada administración estatal y que trató de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, misma que rechazó recibirla “por órdenes superiores”, con una “supuesta hipótesis de que eran recursos federales”, cuando el ejercicio de ese recurso fue del Estado y las observaciones fueron al Estado de Chihuahua.

De esto hay un video registrado en redes sociales, en las que un representante le comenta al diputado “que no le pueden recibir la denuncia”, dijo.

Al salir ayer de la representación social, el priista aseguró que esta fiscalía tiene competencia para investigar los hechos denunciados.