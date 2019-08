Ratifica Congreso rechazo de ayuntamientos a 'Ley Antifamilia'

Chihuahua.- Con nueve votos a favor y cero en contra, los diputados de la Comisión Permanente del Congreso del Estado dejaron sin efectos jurídicos el decreto número 0354/2019 II P.O., mejor conocido como “Ley Antifamilia”, mismo que generó controversia y polémica en diversos sectores sociales.

En la sesión de este lunes, se hizo un resumen de los ayuntamientos que votaron en contra de la reforma realizada por el Poder Legislativo, donde se alcanzó obtener la negativa del 79.53 por ciento de los cabildos representados poblacionalmente.

“Se rechaza el decreto reconociendo los votos de los ayuntamientos del estado con el 79.53 por ciento del padrón actual del Inegi.

No cumple los requisitos, por lo que no ha lugar de emitir la declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua contenidas y que reformaban diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua en materia de Derechos Humanos”; leyó el presidente de la Diputación Permanente, diputado Jesús Villalobos Macías.

Debido a que no se cumplió con el respaldo del 50 por ciento más uno del voto de los cabildos, estipulado en el artículo 202 fracción II de la CPE, fue como se dejó sin efectos jurídicos el referido decreto, que levantó alta polémica hace un par de meses, ya que múltiples grupos, asociaciones y sectores chihuahuenses a favor de la vida, manifestaron su inconformidad por el alto contenido de ideología de género, así como libre desarrollo de la personalidad, que se trataba impulsar en el máximo ordenamiento legal.