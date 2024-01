Racionaron gas natural; comercio, el más afectado

Nuevo Casas Grandes.- La empresa a cargo de suministrar el gas natural en Nuevo Casas Grandes restableció el servicio después de un día sin combustible en el que los establecimientos comerciales perdieron miles de pesos en las ventas del día, pues muchos de ellos dependen enteramente de esa fuente de energía para sus operaciones.

Empleados anduvieron casa por casa cerrando válvulas en los medidores de gas natural, sin dar ninguna explicación ni avisar de la medida.

Fue hasta la mañana de ayer que comenzó a correrse la voz de que “ya había gas”, pero aunque la gente comenzó a abrir por sí misma las válvulas de sus domicilios, poco después se presentaron de nuevo empleados “armados” con piezas para volver a cerrar las válvulas y, sin embargo, lo estuvieron haciendo de manera selectiva, es decir, que no a todos los dejaban sin servicio de gas natural.

Aunque en un comunicado, el vocero de la empresa, Ramón Armendáriz, señaló que los fuertes vientos provocaron variaciones de energía que descompusieron los equipos de operaciones y los de respaldo.

Por otra parte, algunos negocios ya estaban regresando ayer a la normalidad, mientras que otros todavía no abrían sus puertas, pues temprano no todos los usuarios del gas natural fueron habilitados, ya que los empleados no estaban avisando a nadie sobre la situación, en tanto la línea de reportes seguía sin dar atención.

Entre los negocios más afectados están las tortillerías, las pizzerías, las panaderías, los restaurantes y otros negocios de comida rápida cuya actividad depende enteramente del suministro de combustible, en este caso, del gas natural.

