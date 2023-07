Quitan feminicidio a asesino de Araly

Chihuahua.- Un Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces Aram Delgado, Ricardo Márquez y Lucero Morales, desestimó las pruebas que el Ministerio Público presentó en juicio oral para acreditar que Jesús Eduardo R. G., cometió el delito de feminicidio en contra de María Araly Quiñónez Aranda, en hechos ocurridos en febrero de 2020, y dictó fallo condenatorio sólo por homicidio simple.

En audiencia celebrada el pasado jueves, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) desahogó pruebas para intentar acreditar que el acusado, como expareja de la víctima, ejerció violencia física y económica antes de privarla de la vida, a fin de establecer que el hecho se trató de un feminicidio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los juzgadores consideraron que estos argumentos no eran suficientes para comprobar que existió misoginia o que se actualizaban los elementos del tipo penal.

Araly era una joven de 33 años que trabajaba en restaurante de esta ciudad. Fue encontrada sin vida el 3 de abril de 2020 dentro de su departamento, ubicado en las calles 20 de noviembre y 2a, en la zona centro. Tras el hallazgo, las investigaciones y pruebas forenses determinaron que murió por estrangulamiento al menos cuatro días antes de ser localizada.

Durante las diligencias para recabar evidencias, los peritos establecieron que la puerta del inmueble no fue forzada, además de encontrar residuos biológicos, en específico vómito que se encontraba en el cuerpo de la víctima, en una mesa, la cama y en papel higiénico.

Las pruebas realizadas arrojaron que, por su morfología, el fluido pertenecía a una sola persona, además, de las muestras tomadas a personas del entorno cercano a Araly los investigadores identificaron a Jesús Eduardo R. G., su expareja, como presunto responsable.

Fue detenido en septiembre de 2021 y vinculado a proceso por feminicidio, bajo la medida cautelar de prisión preventiva. En un inicio, el juez de control que conoció del asunto estableció un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria, pero fue hasta este año cuando el caso llegó a juicio.

Para probar la existencia de un homicidio por razones de género, en el juicio oral el Ministerio Público expuso que el acusado ingresó a la vivienda de Araly, aprovechándose de su vínculo de confianza con ella, motivo por el cual no hubo forcejeo alguno en la puerta.

Asimismo, la representación social sostuvo que Jesús Eduardo ejerció actos de violencia física contra su pareja pues, en alguna ocasión, le produjo moretones

en los brazos mientras la sujetaba, lo cual incluso llegó a ser expuesto por Araly a algunos de sus conocidos.

También argumentó que la violentó económicamente ya que, durante su relación, era ella quien cargaba con la manutención de ambos pues él no contaba con ingresos. Además, la Fiscalía manifestó que el acusado abandonó el cuerpo una vez cometido el ilícito.

No obstante, los juzgadores consideraron que estos elementos no eran suficientes para acreditar la existencia del feminicidio ya que, en primer lugar, no había testigos de la agresión física sufrida por Araly y el hecho de que la hubiera sujetado no implicaba, necesariamente, que hubiera una intención de controlar o someter a la víctima.

También descartaron que el acusado hubiera ejercido violencia económica, pues si bien tenía disposición de los recursos de Araly, el hecho de no poder mantenerse por sí mismo no implica que hubiera tal violencia.

Pese a que el tribunal rechazó tipificar el hecho como feminicidio, el Ministerio Público mantuvo su teoría del caso para acusar a Jesús Eduardo de ser el único autor del asesinato de Araly, basándose en los restos de vómito encontrados en el departamento, pues reiteró que éstos pertenecían a Jesús Eduardo.

Además, destacó que estos residuos fueron dejados en el momento del homicidio pues el acusado ya no vivía con Araly desde un mes antes y resultaría poco probable que la joven, conocida por ser sumamente limpia y ordenada, hubiera dejado restos de vómito y papeles sucios en su casa durante todo ese tiempo.

Con el caudal probatorio presentado, el tribunal resolvió dictar fallo condenatorio en contra de Jesús Eduardo por la comisión del delito de homicidio simple en calidad de autor, con un voto disidente del juez Aram Delgado, quien adujo que la evidencia biológica no demostraba la responsabilidad penal del acusado.

La audiencia de individualización de la pena será el miércoles 19 de julio a las 10:00 de la mañana, en la que los juzgadores darán lectura íntegra a la sentencia, incluyendo los razonamientos sobre los cuales fundaron su resolución, así como la pena que impondrán a Jesús Eduardo, la cual se verá reducida al haberse descartado el delito de feminicidio por el que la Fiscalía buscaba una condena de 31 años de prisión, pero que ahora sería de hasta 25 años, sólo si aplicaran la máxima sanción.