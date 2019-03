Quitan a Juárez 8 mdp de fondo

Chihuahua— El Gobierno de México quitó a Ciudad Juárez un recurso por ocho millones de pesos del fondo para asuntos migratorios, informó el diputado Francisco Villarreal Pasarett.

Además explicó que se gestionan recursos para atender la contingencia en materia de migración que se vive en la frontera ante la llegada masiva de centroamericanos que buscan cruzar hacia Estados Unidos.

El legislador que es integrante de la comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, expresó que se han realizado gestiones ante las secretarías de Gobernación y del Bienestar para lograr recursos que permitan atender la situación migratoria que se ha presentado en Ciudad Juárez desde el pasado mes de enero, cuando se incrementó el número de migrantes provenientes en su mayoría de países como Honduras y El Salvador.

El legislador explicó que debido al nuevo modelo gubernamental, los recursos que se tenían para el Fondo Migratorio ya no entraron en el presupuesto, pero esto no supone que se deje de apoyar o que no se vaya a atender la situación.

Dijo que en promedio se han atendido a dos mil personas por mes, lo que es una demanda considerable de alimentos, agua embotellada y sobre todo de un espacio digno en el que puedan pernoctar y se les pueda garantizar la seguridad.

Afirmó que se buscará rentar una nave industrial que será habilitada como albergue para los migrantes, pues actualmente ocupan espacios que no son apropiados para su estancia como lo es el Colegio de Bachilleres, así como centros comunitarios de algunas asociaciones civiles o de iglesias que han brindado el respaldo, pero dijo que en el caso del Gimnasio del Bachilleres, es una instalación que requieren los estudiantes de esta institución y es por eso que se debe buscar otro espacio.





