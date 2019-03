'Quiero a mi papá de vuelta', pide Michelle desconsolada

Chihuahua.- Con la inocencia y el dolor a flor de piel Michelle, una pequeñita de 4 años llora la ausencia de su padre. Ella no sabe lo que las palabras “desaparecido”, “omisión”, “desinterés oficial” y “crimen” significan, sólo sabe que su padre Jesús Ariel salió el 4 de octubre de 2017 de su casa y no lo ha vuelto a ver.





Cada día, Michelle espera que él regrese a jugar con ella como lo hacía antes o que en su cumpleaños la acompañe a partir el pastel. Quiere que vuelva porque necesita la figura paterna que alguien le ha robado.





“En su cumpleaños le hice una fiesta y me preguntaba por qué su papá no había llegado; lo único que se me ocurrió hacer fue poner una foto grande, grande, para que ella sintiera que él estaba allí”, dice Lizbeth madre de la niña quien apenas suma los 20 años de edad.





Jesús Ariel de 21 años de edad no es la única víctima en esta historia, su hija quizá sufra más que cualquiera porque no entiende lo que sucede alrededor y el por qué de la ausencia. Llora lastimosamente mientras porta sobre su pecho la fotografía de Jesús Ariel de quien no hay rastro como sucede con tantos otros (as) desaparecidos.





“Me siento muy mal porque veo a mi hija llorar, me pregunta por su padre y no tengo palabras para explicarle la situación. Sólo le puedo decir que anda lejos y trabajando”, dice Lizbeth.





Narra que luego de la desaparición de Jesús Ariel, hicieron lo que creían eran lo correcto: acudir a la Fiscalía a interponer la denuncia, sin embargo, hasta la fecha no hay ningún resultado tangible.





“Tenemos miedo de que todo quede así, olvidado. En la Fiscalía de Cuauhtémoc conocimos el caso de un muchacho que tenía seis meses de desaparecido y de pronto su familia descubrió que tenía tres meses enterrado en la fosa común y la Fiscalía nunca les avisó nada. No queremos que pase eso”, dice la joven, cuya historia con el padre de su hija empezó cuando tenían 14 y 15 años de edad respectivamente.





“Nos casamos y tuvimos a Michelle y ahora ella necesita de su padre”, insiste Lizbeth.





El llanto de Michelle duele, cala hondo, porque es una niña víctima, revictimizada una y otra vez no solo por la delincuencia sino por la falta de interés de la autoridad.





El próximo 25 de noviembre, ella cumplirá 5 años de edad y su sueño de ver a su padre de nuevo quizá esté roto para siempre.