‘Quiero a mi hijo vivo o muerto’

Chihuahua— Silvia Reyes López, madre del migrante Omar – desaparecido desde el 10 de noviembre–, suplicó entre lágrimas que tanto la Fiscalía estatal, como las autoridades federales intervengan para encontrar a su hijo, ya sea vivo o muerto, pues la falta de resultados la mantiene en una profunda desesperación.

La mujer que viajó desde Hidalgo para reunirse con el fiscal General, Roberto Fierro Duarte, se manifestó ayer junto a familiares de los 13 migrantes que desaparecieron el pasado 25 de noviembre entre Coyame y Ojinaga, en la Cruz de Clavos para exigir que las autoridades den con su paradero y denunciar el grave problema que existe a lo largo de este corredor, pues además de sus seres queridos, son muchas las víctimas que se extravían en su camino hacia los Estados Unidos.

“Yo lo que quiero pedir es que me sigan apoyando con mi hijo, que lo sigan buscando ya sea vivo o muerto, pero ya lo quiero ver porque es una desesperación muy fea que lamentablemente no puedo y exijo que sigan buscándolo, porque la verdad se siente muy feo no ver a mi hijo”, expresó Silvia.

También la tía, Sheyla Arias, expuso que en este caso debe participar el Gobierno federal, pues su sobrino no es el único desaparecido.

Indicó que en los últimos 40 días se han extraviado 15 personas en la región, lo que habla de un grave problema en la franja fronteriza de Chihuahua, particularmente en Ojinaga.

“Nos están ayudando, nos están atendiendo, pero es cierto que los últimos 40 días han sido desaparecidas 15 personas en ese radio, entre Ojinaga, Guadalupe y esa frontera. Algo está pasando y si algo está pasando necesitamos, ya no sólo al Estado, sino que intervenga el Gobierno federal porque sabemos que hay recursos públicos para intervenir. Algo está pasando en Chihuahua, algo está pasando en la frontera y no podemos cerrar los ojos”.

Sheyla invitó a la ciudadanía a no quedarse callada para no abonar a la impunidad y le pidió que den cualquier información relevante de manera anónima al 089, pues tanto Omar como muchas otras personas dejaron sus hogares en busca de trabajo.

Por su parte, Rocío Martínez, esposa de Benigno que fue secuestrado por un grupo armado junto a otras 12 personas cerca de Coyame en septiembre, señaló que la autoridad ha rastreado la zona, pero no se ha localizado pista alguna de sus seres queridos y por ello pidieron que no se detengan las acciones para encontrarlos.

FGE asegura que continúan en la búsqueda

El fiscal Roberto Fierro aseguró que desde el 25 de septiembre la dependencia inició con las acciones de búsqueda de las 13 personas que intentaban cruzar hacia los Estados Unidos, las cuales son permanentes e ininterrumpidas.

Explicó que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación han realizado trabajos conjuntos con la Comisión Estatal de Búsqueda, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como el Instituto Nacional de Migración.

Las corporaciones han rastreado por aire y tierra diversas brechas y caminos de los municipios de Coyame del Sotol, Ojinaga, Ahumada y Guadalupe Distrito Bravos, en donde se han logrado localizar, en diferentes intervenciones, a 60 personas en calidad de migrantes.

El funcionario también destacó que desde el momento de la desaparición de estas personas se ha mantenido una estrecha comunicación con los familiares para mantenerlos al tanto de la investigación.