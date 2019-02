Quieren ir a huelga antropólogos e historiadores

Chihuahua– La Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (Eahnm) abrió una asamblea general permanente para evaluar si decide ir a paro laboral el próximo lunes.

Las mesas de diálogo que la escuela y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han abierto desde mediados de enero obedecen a la precariedad laboral de su personal. Los trabajadores del Eahnm tienen pagos salariales pendientes desde enero y corren el riesgo de no ser recontratados.

“Las políticas que está tomando el INAH afectan a todo este personal de contrato”, Víctor Ortega, profesor de la licenciatura de Arqueología, comentó. “En el caso particular de esta escuela, el ochenta por ciento no es de base. Obviamente ellos asumen la mayor parte de la carga de trabajo. Si la escuela se queda sin ellos, no podrá funcionar”, explicó.

El Eahnm fue fundada enero de 1990. Es la única escuela que surge del INAH que se encuentra al norte del país. Actualmente cuenta con 30 docentes que imparten cátedra en cuatro licenciaturas y dos maestrías. Sí los acuerdos con la instancia federal no se cumplen, advierte Víctor Ortega, la plantilla de profesores se reduciría a sólo 13 académicos.

El profesor señaló que las políticas actuales que se tomaron con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia están afectado al personal de la escuela. “No podría funcionar sí no cuenta con personal de docencia ni áreas administrativas. La comunidad de alumnos se vería muy afectada porque se quedaría sin la mayor parte de los profesores en áreas sustantivas. Eso está comprometiendo el semestre”.

La Asamblea General Permanente está conformada por todos los integrantes del instituto universitario: alumnos, docentes y personal administrativo. El 15 de enero se inauguraron las mesas de trabajo para el análisis de los problemas del Eahnm y continuaron con la participación de representantes del INAH.

Sin embargo, los planes para resolver la precariedad laboral con la federación no han rendido frutos y desviaron su rumbo. “Las políticas ya cambiaron. Al parecer”, señaló Víctor Ortega, “lo que se había acordado en la reunión previa ya no se está respetando”.

Aunque la Eahnm aún no ha llamado a paro de labores, podrá declararse como tal si la asamblea lo decide el lunes próximo, en caso de que no exista un conciliación sobre el futuro laboral de personal de contrato con el gobierno federal.

“Vamos a evaluar las condiciones y necesidades de la escuela para poder proponer un mejor funcionamiento. Estamos en la balanza. El paro depende de que las condiciones [de los docentes y personal administrativo] mejoren”, Enrique Soto, profesor investigador, abundó.

La falta de renovación de contratos dejó “desprotegidas” a áreas como la Subdirección de Investigación, la Jefatura de Becas, personal de servicios escolares, entre otros. La operatividad de la escuela se ha visto comprometida ante estos despidos.

Los escenarios negativos son dos, comentaron los académicos: que los contratos temporales --los cuales se renuevan cada dos meses-- no se vuelvan a firmar en marzo; o que se respeten el semestre en curso, pero que no se recontrate a ese personal para el semestre entrante.

A finales de enero, investigadores y académicos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía (ENCRyM) y la Eahnm se manifestaron a las puertas de Palacio Nacional por la falta de pagos salariales.

Diego Prieto, director del INAH, comentó que el problema de contrataciones en el instituto presenta problemas estructurales que datan de hace más de tres décadas:

“El problema estructural es que el INAH ha crecido considerablemente en los últimos 35 años, pero se detuvo la creación de plazas de base, por lo que se tuvieron que ir generando plazas eventuales, y en el INAH hay alrededor de 1 mil 700 personas contratadas por la vía de contratos. En esta quincena se tendrá que pagar todo el mes de enero. [Los trabajadores] tienen toda la razón en que no se debe retrasar el pago, se trata de una situación administrativa que el INAH ha subsanado. El mes de enero se estará pagando entre el día de mañana y la semana próxima a más tardar. No habrá despidos masivos; si los hubiera, el primero que se iría sería yo”, comentó Prieto.

Sin embargo, los pagos al personal del Eahnm continúan pendientes. Ni siquiera se les ha pagado a Emiliano Gallaga Murrieta ni a Antonio Reyes Valdez, director y secretario académico de la escuela, respectivamente.

“Prácticamente todo el personal de contrato tiene una situación muy irregular. A algunos no se les ha pagado, a otros sólo una parte. Y los de honorarios están en una situación preocupante”, comentó Víctor Ortega.

El profesor investigador Enrique Soto señaló que el problema de los contratados es añejo. “Algunos no reciben sus pagos, entra el año y empieza la promesa de: ‘vamos a pagar’, ¿cuándo?, ‘cuando se pueda’. Eso puede tardar tres, cuatro meses. Pero este año se agudizó el problema”.

La decisión de ir o no a paro laboral de la Asamblea General permanente se tomará este lunes a las ocho de la mañana en la sala de usos múltiples del Eahnm.