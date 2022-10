Quiere JCAS meter en regla 14 mil pozos ilegales; hay 25 mil registrados

Chihuahua.– La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) propuso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que sean contabilizados y regularizados 14 mil pozos ilegales que se estima que existen en la entidad.

El titular de la dependencia, Mario Mata, dijo que se está planteando que el uso de los acuíferos sea similar al de las presas, es decir, que cada año se determine una cantidad a utilizar para evitar que se agoten las reservas, pero para esto es necesario saber la cantidad que se está extrayendo.

Recalcó que en la actualidad la cantidad de pozos registrados es de 25 mil, mientras que otros 14 mil están operando de manera irregular, por lo que apuntó que es muy difícil que la solución sea cerrarlos o clausurarlos y la alternativa es tenerlos contabilizados.

El funcionario explicó que una de las prioridades de la administración estatal es generar las condiciones para que haya una recuperación de los acuíferos, por lo que la propuesta que se está haciendo es que en los distritos de riego se cuente con un padrón de todos los pozos que existen, y determinar la cantidad que es posible extraer para el uso agrícola, lo que ya se aplica en el caso de las presas, de las cuales cada año se autoriza un uso de cierta cantidad de líquido, para dejar el agua suficiente para el siguiente ciclo, cuando es posible.

Mencionó que en la actualidad existen alrededor de 14 mil pozos irregulares, a través de los cuales se extrae agua de los acuíferos sin que haya un control.

El pasado mes de septiembre, Mata Carrasco también señaló el problema de la falta de medidores en los puntos de extracción, tanto legales como ilegales.

“De lo que estamos seguros es que hay más pozos que los que están en el Repda (…) estimamos que es igual a los que cuentan con documentación”, dijo Mata.

“Ahora, muchos de los pozos que sí están en el Repda, pues no tienen al día su concesión, ya sea porque se les ha vencido, no han renovado, etcétera. Y lo más grave de todo es que no cuentan con medidor, no tienen medidores, y los que cuentan con medidores pues nadie les mide, entonces no hay un dato exacto de cuánto se está extrayendo ilegalmente o irregularmente (…) Simplemente no están medidos (…) independientemente de si tienen medidor o no, nadie los mide”, agregó.

El funcionario fue consultado sobre lo que calificó como problema de “gobernabilidad del agua” luego de que informara que buscarían un convenio marco con la Conagua con el fin de mejorar las prácticas de medición. “Me refería a que pudiéramos colaborar con Conagua en un convenio marco que estamos solicitando para poder combatir la falta de gobernabilidad en la extracción de agua subterránea”, dijo.

Mata mencionó que la entidad analiza a la fecha la estrategia de colaboración y el costo para asumir la vigilancia del recurso hídrico en términos similares a los que tiene el Gobierno estatal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Un convenio que permita que tengamos la facultad pues de multar, de supervisar, de medir, de aplicar la norma”, dijo.