Quiere Chihuahua cargar compra a la IP

Chihuahua— El Gobierno del Estado no cuenta con recursos para adquirir la vacuna contra el Covid-19 y se apoyaría con la iniciativa privada para adquirir el biológico, luego de que la Industria Manufacturera de Exportación (Index) manifestara su intención de adquirir 300 mil dosis, de las cuales donaría una parte al Estado para que se apliquen en la población.

Lo anterior fue expresado por Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Gobierno luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que los estados tienen vía libre para adquirir la vacuna, previa presentación de un plan a detalle sobre el proceso en que se aplicarán, así como la intención de compra.

El funcionario estatal explicó que la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega es la que ha tenido acercamiento con Index, sector que le ha planteado la intención de adquirir hasta 300 mil vacunas para aplicarlas entre su base trabajadora, pero que pudiera hacer un donativo al Gobierno del Estado. “Hasta el momento esto es sólo una intención pues no se ha concretado la compra por parte del sector empresarial y se mantendrán las pláticas con este gremio para poder establecer una compra”, dijo Mesta Soulé.

Mencionó que por el momento el Gobierno del Estado no cuenta con recursos para adquirir la vacuna y aunque los tuviera, la compra no se podría dar de manera inmediata, pues existe una demanda elevada a nivel mundial de este antídoto y la producción que se tiene no es suficiente para satisfacer al mercado.

Con relación a los recursos económicos, indicó que en el hecho de que se hubiera aprobado el préstamo solicitado por 1,898 millones de pesos, le permitiría al Gobierno del Estado tener un mayor flujo de recursos que se pudieron haber destinado a la compra de las vacunas, pero los diputados decidieron votar en contra del crédito.

Comentó que es complicado que se pueda hacer otra solicitud para un nuevo préstamo teniendo como interés primordial la compra de vacunas, pero que buscarán la forma en la que se pueda disponer de las dosis de una manera más rápida. (Miguel Silva / El Diario)

